Байдън отива на среща с Чарлз III със "Звяра"

С лед като приключи сутрешната си среща с премиера на Великобритания Риши Сунак, президентът Байдън се отправя към замъка Уиндзор, където ще получи кралски поздрав и ще изслуша националния химн на САЩ, изпълнен от уелските гвардейци преди разговори с крал Чарлз III.

След това двамата ще се срещнат с филантропски и финансови лидери, които са присъствали на Форума за мобилизиране на финансиране на климата – среща, предназначена да насърчи усилията за увеличаване на подкрепата за развиващите се страни за преход към възобновяема енергия.

US President Joe Biden arrives in Downing Street to be greeted by UK PM Rishi Sunak



Follow the latest: https://t.co/sONbwWImhK pic.twitter.com/d2O8YVEXfl