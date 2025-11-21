„Baby Shark“ превърна малка корейска фирма в империя за стотици милиони

К огато през юни 2016 г. Ким Мин-сок даде зелена светлина за публикуването на 90-секунден клип с детска песничка, той дори не подозираше какво ще предизвика, пише ВВС.

Песента беше невероятно запомнящата се „Baby Shark“.

Клипът се превърна в глобален феномен с над 16 милиарда гледания – най-гледаното видео в историята на YouTube.

Вече има нещо по-гледано от Despacito в YouTube

Тя не само омагьоса малчуганите и изнерви родителите по целия свят, но и постави основата компанията-създател Pinkfong да се превърне в медиен бизнес на стойност стотици милиони долари.

„Не очаквахме да се отличи от останалото ни съдържание“, каза пред BBC Ким, главен изпълнителен директор на Pinkfong, от централата на фирмата в Сеул.

„Но като се връщам назад, това се оказа ключовият момент, който отвори вратата към глобалното ни пътешествие.“

Във вторник, 18 ноември, това пътешествие доведе Pinkfong до борсата в Южна Корея, където акциите ѝ скочиха с над 9 % в първия ден, давайки на компанията оценка над 400 милиона долара.

„Не очаквахме дори заплата“

Baby Shark: How a 90-second clip created a $400m business https://t.co/97AvpLoQ6P — BBC News (UK) (@BBCNews) November 19, 2025

Основана през 2010 г. като SmartStudy, фирмата създаваше дигитално съдържание за деца до 12 години.

Тогава имаше само трима служители – включително Ким и техническия директор Донгу Сон.

„Офисът беше мъничък – дори по-малък от тази стая“, спомня си Ким, сочейки конферентната зала, от която даваше интервюто.

Беше толкова малък, че „дори не очаквахме да ни плащат заплата по онова време“, каза той.

Pinkfong премина през няколко големи трансформации, включително пренасочване на фокуса към най-малките деца.

Shares of The Pinkfong Company, creator of ‘Baby Shark,’ surged over 60% on their South Korea market debut before closing 9% above the listing price https://t.co/89sEomPS3F pic.twitter.com/DbZtGMxrc8 — Reuters (@Reuters) November 18, 2025

Компанията нарасна до около 100 служители и започна да залага на по-прости, образователни игри и съдържание. „И точно тогава се появи Baby Shark“, каза Ким.

От 2022 г. фирмата се нарича The Pinkfong Company – по името на веселия и любопитен лисички-персонаж от един от ранните ѝ анимационни филми.

Днес тя има около 340 служители и офиси в Токио, Шанхай и Лос Анджелис.

„Baby Shark“

Смята се, че песента е възникнала в САЩ през 70-те години на миналия век и често се пееше в детски летни лагери.

В клипа се повтаря „Baby shark, doo doo doo doo doo doo“ и е „привлекателна за децата, макар и вероятно дразнеща за възрастните“, казва медийният анализатор Кевин Чю от Технологичния университет Нанянг.

Ким също отлично знае колко е заразителна.

„Като K-pop песен е – много бърза, ритмична и пристрастяваща“, казош той и добави, че мелодията има „повтарящ се, напевен“ ефект, който я прави лесна за запомняне от децата.

Но успехът не дойде моментално – песента набира скорост, едва когато танцът ѝ започна да се изпълнява на детски събития в Югоизточна Азия.

Видеа с деца и възрастни, танцуващи на песента, започнаха да се разпространяват онлайн и клипът стана сензационен.

В офиса на Pinkfong царяло „празнично настроение“, докато екипът гледал как гледанията скачат с часове, спомня си Ким.

През ноември 2020 г. клипът на Baby Shark официално стана най-гледаното видео в YouTube.

В първите години след излизането му той генерираше около половината от приходите на компанията и се превърна в трамплин за ново съдържание и стоки, каза той.

През 2019 г. Pinkfong беше изправена пред съдебно дело – обвиниха я в плагиатство от американски композитор. Върховният съд на Южна Корея отхвърли иска, след като компанията доказа, че версията ѝ е базирана на народна песен от публичното достояние.

Победата, каза Ким, даде допълнителен тласък точно когато акциите излизаха на борсата.

Еднократен хит?

Другите франчайзи на Pinkfong като Bebefinn и Sealook растат бързо, но компанията трябва да докаже, че успехът ѝ не зависи само от Baby Shark, казва преподавателката по бизнес в Корейския университет Мин Джун Ким.

Целевата аудитория е огромно предимство – малките деца гледат едно и също видео стотици пъти, обяснява тя.

Ким Мин-сок настоява, че бизнесът му може да расте и отвъд Baby Shark, която в момента носи около една четвърт от приходите на Pinkfong. Междувременно Bebefinn вече изпреварва и генерира около 40 % от печалбата.

Един баща сподели пред BBC, че в семейството му имат смесени чувства към видеата на Pinkfong.

Салим Нашеф, баща на две деца, харесва образователния елемент, но съпругата му смята, че Baby Shark е „прекалено стимулираща за децата“.

Все пак сензационът клип е неизбежен – дъщеря му, която скоро става на три години, ще има рожден ден на тема Baby Shark.

Дали Pinkfong ще успее да създаде други герои с толкова голям търговски потенциал, остава под въпрос, казва проф. Ким.

Компанията събра близо 52 милиона долара при борсовото си дебютиране и планира да използва парите за разширяване на филмите и персонажите си, каза Ким.

Фирмата цели и да се превърне в „технологично ориентиран“ създател на съдържание, използвайки данни за гледаемост и поведение, за да оформя новите си проекти.

Pinkfong вече постигна „това, за което много създатели само мечтаят“, каза Ким.

Сега обаче трябва да докаже на инвеститорите, че не е просто еднократен хит.