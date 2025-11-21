Свят

„Baby Shark“ превърна малка корейска фирма в империя за стотици милиони

Клипът се превърна в глобален феномен с над 16 милиарда гледания – най-гледаното видео в историята на YouTube

21 ноември 2025, 06:51
„Baby Shark“ превърна малка корейска фирма в империя за стотици милиони
Източник: iStock

К огато през юни 2016 г. Ким Мин-сок даде зелена светлина за публикуването на 90-секунден клип с детска песничка, той дори не подозираше какво ще предизвика, пише ВВС

Песента беше невероятно запомнящата се „Baby Shark“.

Клипът се превърна в глобален феномен с над 16 милиарда гледания – най-гледаното видео в историята на YouTube.

Вече има нещо по-гледано от Despacito в YouTube

Тя не само омагьоса малчуганите и изнерви родителите по целия свят, но и постави основата компанията-създател Pinkfong да се превърне в медиен бизнес на стойност стотици милиони долари.

„Не очаквахме да се отличи от останалото ни съдържание“, каза пред BBC Ким, главен изпълнителен директор на Pinkfong, от централата на фирмата в Сеул.

„Но като се връщам назад, това се оказа ключовият момент, който отвори вратата към глобалното ни пътешествие.“

Във вторник, 18 ноември, това пътешествие доведе Pinkfong до борсата в Южна Корея, където акциите ѝ скочиха с над 9 % в първия ден, давайки на компанията оценка над 400 милиона долара.

„Не очаквахме дори заплата“

Основана през 2010 г. като SmartStudy, фирмата създаваше дигитално съдържание за деца до 12 години.

Тогава имаше само трима служители – включително Ким и техническия директор Донгу Сон.

„Офисът беше мъничък – дори по-малък от тази стая“, спомня си Ким, сочейки конферентната зала, от която даваше интервюто.

Беше толкова малък, че „дори не очаквахме да ни плащат заплата по онова време“, каза той.

Pinkfong премина през няколко големи трансформации, включително пренасочване на фокуса към най-малките деца.

Компанията нарасна до около 100 служители и започна да залага на по-прости, образователни игри и съдържание. „И точно тогава се появи Baby Shark“, каза Ким.

От 2022 г. фирмата се нарича The Pinkfong Company – по името на веселия и любопитен лисички-персонаж от един от ранните ѝ анимационни филми.

Днес тя има около 340 служители и офиси в Токио, Шанхай и Лос Анджелис.

„Baby Shark“

Смята се, че песента е възникнала в САЩ през 70-те години на миналия век и често се пееше в детски летни лагери.

В клипа се повтаря „Baby shark, doo doo doo doo doo doo“ и е „привлекателна за децата, макар и вероятно дразнеща за възрастните“, казва медийният анализатор Кевин Чю от Технологичния университет Нанянг.

Ким също отлично знае колко е заразителна.

„Като K-pop песен е – много бърза, ритмична и пристрастяваща“, казош той и добави, че мелодията има „повтарящ се, напевен“ ефект, който я прави лесна за запомняне от децата.

Но успехът не дойде моментално – песента набира скорост, едва когато танцът ѝ започна да се изпълнява на детски събития в Югоизточна Азия.

Видеа с деца и възрастни, танцуващи на песента, започнаха да се разпространяват онлайн и клипът стана сензационен.

В офиса на Pinkfong царяло „празнично настроение“, докато екипът гледал как гледанията скачат с часове, спомня си Ким.

През ноември 2020 г. клипът на Baby Shark официално стана най-гледаното видео в YouTube.

В първите години след излизането му той генерираше около половината от приходите на компанията и се превърна в трамплин за ново съдържание и стоки, каза той.

През 2019 г. Pinkfong беше изправена пред съдебно дело – обвиниха я в плагиатство от американски композитор. Върховният съд на Южна Корея отхвърли иска, след като компанията доказа, че версията ѝ е базирана на народна песен от публичното достояние.

Победата, каза Ким, даде допълнителен тласък точно когато акциите излизаха на борсата. 

Еднократен хит?

Другите франчайзи на Pinkfong като Bebefinn и Sealook растат бързо, но компанията трябва да докаже, че успехът ѝ не зависи само от Baby Shark, казва преподавателката по бизнес в Корейския университет Мин Джун Ким.

Целевата аудитория е огромно предимство – малките деца гледат едно и също видео стотици пъти, обяснява тя.

Ким Мин-сок настоява, че бизнесът му може да расте и отвъд Baby Shark, която в момента носи около една четвърт от приходите на Pinkfong. Междувременно Bebefinn вече изпреварва и генерира около 40 % от печалбата.

Един баща сподели пред BBC, че в семейството му имат смесени чувства към видеата на Pinkfong.

Салим Нашеф, баща на две деца, харесва образователния елемент, но съпругата му смята, че Baby Shark е „прекалено стимулираща за децата“.

Все пак сензационът клип е неизбежен – дъщеря му, която скоро става на три години, ще има рожден ден на тема Baby Shark.

Дали Pinkfong ще успее да създаде други герои с толкова голям търговски потенциал, остава под въпрос, казва проф. Ким.

Компанията събра близо 52 милиона долара при борсовото си дебютиране и планира да използва парите за разширяване на филмите и персонажите си, каза Ким.

Фирмата цели и да се превърне в „технологично ориентиран“ създател на съдържание, използвайки данни за гледаемост и поведение, за да оформя новите си проекти.

Pinkfong вече постигна „това, за което много създатели само мечтаят“, каза Ким.

Сега обаче трябва да докаже на инвеститорите, че не е просто еднократен хит.

Източник: BBC    
Baby Shark Pinkfong рекорд в YouTube детска песничка глобален феномен медиен бизнес Южна Корея борсов дебют вирален успех дигитално съдържание
Последвайте ни

По темата

Силен вятър и валежи удрят страната: НИМХ издаде жълт код за 15 области

Силен вятър и валежи удрят страната: НИМХ издаде жълт код за 15 области

5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

5 години затвор за бившата полицайка Симона Радева

21 ноември: Поканата, която промени България

21 ноември: Поканата, която промени България

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

Герасимов пред Путин: Превзехме Купянск

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mercedes-Maybach V12 Edition: 50 броя в света, един вече е в БГ

Mercedes-Maybach V12 Edition: 50 броя в света, един вече е в БГ

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 1 ден
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 2 дни
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 2 дни
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 1 ден

Виц на деня

- Докторе, съпругът ми изпи парацетамол по погрешка, какво да правя? - Не хабете лекарствата напразно. Създайте му главоболие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проучване: Хората продължават да еволюират

Проучване: Хората продължават да еволюират

Любопитно Преди 16 минути

„Това е прекрасен пример за това как и защо нашият вид притежава толкова голямо биологично разнообразие“

Досиетата "Епстийн": Колко опасно може да стане за Тръмп

Досиетата "Епстийн": Колко опасно може да стане за Тръмп

Свят Преди 16 минути

Жертвите са над 1 000, а документите по делото включват снимки, видеоклипове, аудиозаписи

Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Швеция: Русия скоро ще тества Член 5 на НАТО

Свят Преди 7 часа

Европа трябва да бъде готова да използва сила

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Пожар на конференцията на ООН в Бразилия, евакуация

Свят Преди 8 часа

Екипи на ООН и охраната реагираха мигновено с пожарогасители

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

САЩ: Мирният ни план е добър за Русия и за Украйна

Свят Преди 9 часа

Ситуацията продължава да се променя, но президентът подкрепя този план

Автобус се запали край Айтос

Автобус се запали край Айтос

България Преди 9 часа

Превозното средство се e възпламенило от предната част, а пътниците са слезли веднага

Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

Мъж нападна журналисти в центъра на Белград

Свят Преди 10 часа

Полицаите, които са били наблизо, не са реагирали

Протести в София, Варна и Пловдив в подкрепа на Благомир Коцев

Протести в София, Варна и Пловдив в подкрепа на Благомир Коцев

България Преди 11 часа

Организаторите смятат, че задържането на Коцев е политическа саморазправа

<p>Йотова: Референдумът за еврото все още е в НС</p>

Йотова: Предложението за референдум за еврото все още е в Народното събрание

България Преди 11 часа

Според нея след решението на КС процедурата трябва да продължи оттам, откъдето е спряла

САЩ прекратяват бойкота на Г-20

САЩ прекратяват бойкота на Г-20

Свят Преди 11 часа

Южна Африка възприема тази промяна като „положителен знак“.

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

Украйна обяви, че е получила проект за мирен план от САЩ

Свят Преди 12 часа

Зеленски очаква разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Кремъл: Не преговаряме със САЩ за мир в Украйна

Свят Преди 12 часа

Дмитрий Песков заяви, че няма какво да добави

<p>Лула: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги</p>

Лула на COP30: Съединените щати може да не са се оттеглили завинаги

Свят Преди 13 часа

Бразилският президент Луис Инасиу Лула да Силва призова късно в сряда за глобално постепенно прекратяване на използването на изкопаеми горива

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

Протести срещу промените на паркирането в София и Варна

България Преди 13 часа

Започва поредица от протести в София заради налагането на по-високи цени за паркиране

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

Конституционният съд се зае със Закона за движението по пътищата

България Преди 14 часа

В заседанието днес участваха 11 конституционни съдии

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

Арестуваха 67 души при акция срещу наркотиците в София

България Преди 14 часа

Образувани са 58 бързи и 7 досъдебни производства

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Как да подходим, ако котката погълне предмет

dogsandcats.bg
1

Усещане за зима в края на ноември

sinoptik.bg
1

Какво знаем и не знаем за видрите

sinoptik.bg

Кекс с ананас и джинджифил

Edna.bg

4 тайни за слаба фигура на японките, които крадем

Edna.bg

Берое и Спартак Варна ще опитат да прекъснат негативни серии

Gong.bg

Лапорта тръшна вратата на Меси за Барселона

Gong.bg

2000 долара за причиняване на хаос: Набира ли Русия украински деца онлайн за саботажи в родината им?

Nova.bg

Лок, Калифорния: Единственият град в САЩ, построен от китайци за китайци

Nova.bg