Авиокомпании отменят полети заради активизирал се вулкан в Мексико

М еждународното летище в град Мексико съобщи, че някои авиокомпании са решили да отменят полети заради повишената активност на вулкана Попокатепетъл, без да дава повече подробности, предаде Ройтерс.

