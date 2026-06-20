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„Мислех, че е фалшива новина“ - майката на Дейви Чейс проговори за смъртта на дъщеря си

„Бях съкрушена. Чувствах се така, сякаш нещо вътре в мен изстисква целия въздух от дробовете ми, и в същото време сякаш експлодирах навън“, каза тя пред Daily Mail в коментари, публикувани в петък

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юни 2026, 10:03
„Мислех, че е фалшива новина“ - майката на Дейви Чейс проговори за смъртта на дъщеря си
Дейви Чейс   
Източник: GettyImages

К ати Чейс, майката на актрисата Дейви Чейс разкри своята шокирана реакция от смъртта на дъщеря си в ново емоционално интервю, пише американското издание The New York Post.

„Бях съкрушена. Чувствах се така, сякаш нещо вътре в мен изстисква целия въздух от дробовете ми, и в същото време сякаш експлодирах навън“, каза тя пред Daily Mail в коментари, публикувани в петък.

Тя сподели пред медията, че след като разбрала за смъртта на дъщеря си във вторник, на 35-годишна възраст, не можела да повярва.

„Издадох този гърлен писък и просто започнах да тичам. И от мен излизаха тези странни звуци, нещо като първобитни звуци. И излязох на задния двор и крещях: „Не, не, не, не!“. Изпитвам толкова много болка, но се надявам душата ѝ да ме е чула“, спомня си тя. 

Кати разказа пред изданието, че във вторник вечерта, деня преди да се появи новината за смъртта на звездата от „Лило и Стич“, тя е претърсвала онлайн форуми за следи къде може да се намира нейната дъщеря, която нарича своето „слънчице“ – нещо, което е правила всяка вечер.

Актрисата от „Предизвестена смърт“ и майка ѝ не се  бяха виждали от 2019 г. Кати, която живее в Лос Анджелис, сподели пред изданието, че също така редовно е проверявала системата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис за името на дъщеря си. „Гледах техния списък с неидентифицирани тела. Беше много трудно, но като майка правиш всичко възможно“, разкри Кати. 

Когато TMZ съобщи новината, че актрисата, за която се съобщава, че е живяла близо до прословутия квартал Скид Роу в Лос Анджелис, е починала след борба с менингит и кръвна инфекция, довела до сепсис, Кати призна, че първоначално е помислила това за „фалшива новина“. „Но след това изведнъж името ѝ се появи във всички тези различни легитимни сайтове и разбрах, че не е фалшиво“, сподели тя.

Скърбящата майка е идентифицирала тялото на дъщеря си в четвъртък в болница в Лос Анджелис и се е молила със свещеник, докато е „докосвала стъклото“, защото това е било „най-близкото разстояние, до което можехме да стигнем“. Беше красиво преживяване и се чувствам много благословена, че успях да споделя това с дъщеря си“, добавя тя.

Кати разказа пред изданието, че проблемите на дъщеря ѝ започнали през 2016 г., когато тя пострадала при катастрофа с мотоциклет и започнала да приема болкоуспокояващи.

След това, според Кати, актрисата е „търсела наркотици и е купонясвала с грешните хора“, и добави, че въпреки слуховете, тя „никога не е гонила дъщеря си“. „Тя искаше свобода и тези хора я зарибиха по някои наркотици. Това беше началото“, твърди Кати. 

Тя сподели, че за последен път е видяла дъщеря си по време на посещение в затвора, след като Дейви беше изправена пред две обвинения за предполагаем обир през 2019 г., описвайки я като „напълно изгубена, сякаш не беше на себе си“.

„Честно казано, мислех, че има нещо сбъркано с нея. Дъщеря ми никога не е била диагностицирана с проблеми психично здраве, освен с ПТСР (Посттравматично стресово разстройство). Но наркотиците я завладяха“, спомня си тя.

Кати твърди, че е имала уговорка да вземе Дейви, когато бъде освободена от затвора, но дъщеря ѝ „така и не изчака“. „Тя се върна на улицата и не можах да я намеря“, каза майката.

Кати Чейс сподели, че се „разстройва“ от това, че „хората казват, че сигурно е била лоша майка“, но настоява, че „никога не се е отказвала“ от актрисата. „Като майка не се отказваш от детето си. Надявах се, че тя все пак ще се прибере у дома“, каза тя.

Точно преди смъртта ѝ Рой Ернандес, мъж, твърдящ, че е приятел на Дейви, организира кампания за набиране на средства за актрисата. Бившият мениджър на актрисата, Джон Райън, обаче изрази съмнение относно легитимността на кампанията, заявявайки пред The Post в сряда, че „очевидно мъж, твърдящ, че е нейният „приятел“, за когото никой от нас, приятелите ѝ или семейството ѝ, не е чувал, е създал GoFundMe от „нейно име и от името на семейството ѝ“, като е посочил нея като организатор“.

Той добави: „Мога да потвърдя, че Дейви има доверителен фонд, създаден в SAG (Гилдията на екранните актьори), който да покрие всички разходи“. Междувременно Ернандес настоя пред TMZ, че всичко, събрано от неговата кампания, ще отиде за „достойно възпоменание“ за Дейви.

Райън, който също заяви, че се е опитал да открие проблемната актриса преди хоспитализацията ѝ за недохранване и последвалата смърт, твърди още, че актрисата е оставила след себе си милиони от авторски отчисления (роялти). Райън сподели пред медията, че Дейви е била „твърде дълбоко затънала“ в незаконни наркотици, за да предяви иск за средствата, въпреки неговите опити да се свърже с нея.

Почти десет години преди смъртта си Дейви споделя последната си публикация в Instagram – зърнеста снимка, на която стои до балон с еднорог в Лос Анджелис през 2017 г. През 2009 г. тя споделя пред списание Interview, че се надява да „прави неща, които ще променят нечий живот, а не нещо, което ще забравят утре“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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