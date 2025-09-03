Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Н ай-малко 13 души, включително полицай, бяха убити при мощен самоубийствен атентат на политически митинг в югозападната пакистанска провинция Белуджистан, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.

(Във видеото: Атентат с кола бомба в Пакистан отне живота на полицай и рани няколко души)

Взривът е избухнал, когато стотици работници от водеща в провинцията Белуджистанска национална партия се събраха на стадион „Шахвани“ в Квета, за да отбележат годишнината от смъртта на основателя на партията Атаула Менгал.

This is horrifying and deeply alarming. A suicide attack on Sardar Akhtar Mengal’s convoy in Quetta killed at least 13 people and injured dozens more, with the toll still rising. Our prayers and condolences are with the families of those who lost their loved ones.



This is the… pic.twitter.com/Oerq2HlTop — Sadaf Iqbal Baloch (@sadaf_baloch1) September 2, 2025

„Най-малко 13 души са убити“, заяви говорител на болницата в Квета. Около 40 души са ранени при експлозията и има опасения, че броят на жертвите може да се увеличи.

„Това беше самоубийствен атентат, при който са използвани най-малко 7-8 килограма взривно вещество“, каза полицейски служител, споделяйки първоначалните резултати от разследването. Той допълни, че един полицай е бил убит, а няколко други са били тежко ранени.

Самоубийствен атентат в джамия в Пакистан: Най-малко 20 загинали, 96 са ранени

Един от лидерите на Националната партия на Белуджистан - Саджид Тарийн, заяви пред репортери, че експлозията е избухнала на паркинг след края на митинга и че няколко членове на партията са били ранени.

Досега никоя групировка не е поела отговорност за взрива. „Армията за освобождение на Белуджистан“ обаче стои зад серия от нападения срещу войници през последните месеци.