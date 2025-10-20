Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

В днешно време, когато много компании трудно оцеляват дори няколко десетилетия, някои предприятия са успели да оцелеят векове наред и са символ на устойчивост, традиция и адаптация. Основани в Япония, четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие, запазвайки културното наследство и традициите през вековете.

Тези исторически бизнеси са много повече от печеливши предприятия, те са живи доказателства за културно наследство и майсторство. Най-старите компании в света предлагат поглед към миналото и продължават да допринасят в настоящето. Дългата им история ни учи на отговорност, еволюция и важността на запазването на наследство в условията на промяна.

Ето четирите най-стари компании, които все още оперират, според WorldAtlas:

Основана в Осака през 578 г., Kongo Gumi е най-старата строителна компания в света, специализирана в архитектурата на будистки храмове. Компанията е била семейно управлявана повече от 1 400 години, като ръкопис от 17-ти век документира 40 поколения ръководители.

Въпреки икономическите трудности през 21-ви век, през 2006 г. Kongo Gumi става дъщерно предприятие на Takamatsu Construction Group. Компанията е пионер в съчетаването на бетон и дърво при храмовата архитектура и е приела компютърно подпомаган дизайн още в ранните си години, пример за иновация и традиция едновременно.

Nishiyama Onsen Keiunkan е най-старият хотел в света, основан през 705 г. в Яманаши, Япония. Известен с естествените си горещи извори, хотелът е управляван от 52 поколения от едно и също семейство до 2017 г., когато ръководството е поето от външен генерален мениджър.

Сред гостите му са исторически фигури като Такеда Шинген, шогун Токугава Иеясу и император Нарухито. Хотелът съчетава традиционно японско гостоприемство с модерни удобства в своите 37 стаи.

Основан през 717 г. от Хиюке Гонноками, Sennen no Yu Koman е вторият по старост хотел и третата най-стара компания в света. Намира се в Киносаки и се управлява от 46 поколения.

Развитието на този стил хотел с горещи извори и традиционна архитектура е документирано в семейни хроники, които подчертават историята на курорта Киносаки Онсен.

Hoshi Ryokan, основан през 718 г. в Авазю Онсен, Ишикава, е известен като най-старият непрекъснато управляван семеен бизнес в света. Хотелът предлага горещи извори и стаи около японска градина. Той е управляван от 46 поколения на семейство Хоши.

Преди да бъде изпреварен от Nishiyama Onsen Keiunkan, Hoshi Ryokan е считан за най-стария хотел в света.

