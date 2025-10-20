Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

В днешно време, когато много компании трудно оцеляват дори няколко десетилетия, някои предприятия са успели да оцелеят векове наред и са символ на устойчивост, традиция и адаптация. Основани в Япония, четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие, запазвайки културното наследство и традициите през вековете.
Тези исторически бизнеси са много повече от печеливши предприятия, те са живи доказателства за културно наследство и майсторство. Най-старите компании в света предлагат поглед към миналото и продължават да допринасят в настоящето. Дългата им история ни учи на отговорност, еволюция и важността на запазването на наследство в условията на промяна.
Ето четирите най-стари компании, които все още оперират, според WorldAtlas:
- Kongo Gumi – 578 г.
Основана в Осака през 578 г., Kongo Gumi е най-старата строителна компания в света, специализирана в архитектурата на будистки храмове. Компанията е била семейно управлявана повече от 1 400 години, като ръкопис от 17-ти век документира 40 поколения ръководители.
Въпреки икономическите трудности през 21-ви век, през 2006 г. Kongo Gumi става дъщерно предприятие на Takamatsu Construction Group. Компанията е пионер в съчетаването на бетон и дърво при храмовата архитектура и е приела компютърно подпомаган дизайн още в ранните си години, пример за иновация и традиция едновременно.
If you think your family business is doing well because you’ve survived NEPA bills, tax wahala, and Lagos/Abuja landlords, let me introduce you to Kongo Gumi, a Japanese construction company that’s been in business since 578 AD. Yes, you read that right. Five. Seven. Eight. As… pic.twitter.com/577f2x43rq— Storynoclear-SNC News (@storynoclearx) September 20, 2025
- Nishiyama Onsen Keiunkan – 705 г.
Nishiyama Onsen Keiunkan е най-старият хотел в света, основан през 705 г. в Яманаши, Япония. Известен с естествените си горещи извори, хотелът е управляван от 52 поколения от едно и също семейство до 2017 г., когато ръководството е поето от външен генерален мениджър.
Сред гостите му са исторически фигури като Такеда Шинген, шогун Токугава Иеясу и император Нарухито. Хотелът съчетава традиционно японско гостоприемство с модерни удобства в своите 37 стаи.
Nishiyama Onsen Keiunkan is one of Japan's oldest hot spring inns. ♨️— TESLAテノール (@watawatadayone) August 22, 2025
It features source-spring flow open-air baths with a secluded hot spring atmosphere.
Savor dishes made with local mountain vegetables and river fish.
A healing inn surrounded by nature in Hayakawa Town.… pic.twitter.com/2rFllphSJC
- Sennen no Yu Koman – 717 г.
Основан през 717 г. от Хиюке Гонноками, Sennen no Yu Koman е вторият по старост хотел и третата най-стара компания в света. Намира се в Киносаки и се управлява от 46 поколения.
Развитието на този стил хотел с горещи извори и традиционна архитектура е документирано в семейни хроники, които подчертават историята на курорта Киносаки Онсен.
The 3rd oldest company in the world? Photo credit @Sennen-no Yu Koman, beautiful onsen hotel of history https://t.co/2q5gvyREVq #ylovejp pic.twitter.com/J4Z4WuYWOF— YLoveJapan (@YLoveJapan) September 25, 2017
- Hoshi Ryokan – 718 г.
Hoshi Ryokan, основан през 718 г. в Авазю Онсен, Ишикава, е известен като най-старият непрекъснато управляван семеен бизнес в света. Хотелът предлага горещи извори и стаи около японска градина. Той е управляван от 46 поколения на семейство Хоши.
Преди да бъде изпреварен от Nishiyama Onsen Keiunkan, Hoshi Ryokan е считан за най-стария хотел в света.
Hōshi Ryokan : voici le plus vieil hôtel du monde, géré par la même famille depuis l’an 718 ! 🏯— Creapills 💊 (@creapills) March 12, 2019
Plus d'infos : https://t.co/kXsI4pvfDQ pic.twitter.com/gnKVUARdbB