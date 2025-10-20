Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин

Г рад Тераса в североизточна Каталония, Испания, временно забрани осиновяването на черни котки от приюти за животни, за да предотврати "зловещи ритуали“ по време на Хелоуин, предаде ВВС.

Всички заявки за осиновяване или временна грижа за черни котки ще бъдат отказвани от 6 октомври до 10 ноември, за да се защитят животните от нараняване или използване като реквизит, съобщи местната служба за защита на животните.

Заместник-кметът Ноел Дуке заяви пред телевизия RTVE, че заявките за осиновяване на черни котки обикновено се увеличават около Хелоуин.

Докато в западната култура черните котки често се свързват с магьосничество и се смятат за символ на лош късмет, в много други култури, включително в Япония и Египет, те се възприемат като символи на просперитет и щастие.

Spanish town bans black cat adoptions during Halloween https://t.co/0gAyPHptBQ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 19, 2025

Градският съвет на Тераса отбеляза, че в града няма регистрирани случаи на жестокост към черни котки, но в други райони са отбелязани подобни инциденти, а решението е взето след предупреждения от организации за защита на животните.

„Опитваме се да предотвратим осиновяването на котки заради мода или импулсивни решения. В случаи като тези, за които знаем, че съществуват, целим да предотвратим всякакви мрачни практики,“ каза Дуке.

Според местните власти в Тераса живеят над 9800 котки, а центърът за осиновяване в града приютява около 100 котки, 12 от които са черни, съобщи Каталунската новинарска агенция.

Градският съвет подчерта, че мярката е „временна и изключителна“ и представлява допълнителна предпазна мярка за хуманно отношение към животните, но не изключи възможността за повторение на забраната в бъдеще.

Изключения по време на периода на забраната ще бъдат разглеждани индивидуално от центъра за осиновяване, а нормалните заявки за осиновяване ще бъдат възобновени след Хелоуин.