Свят

Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин

"Целим да предотвратим всякакви мрачни практики", каза заместник-кметът на град Тераса, Ноел Дуке

20 октомври 2025, 10:41
Град забрани осиновяването на черни котки заради "зловещи ритуали" на Хелоуин
Източник: iStock

Г рад Тераса в североизточна Каталония, Испания, временно забрани осиновяването на черни котки от приюти за животни, за да предотврати "зловещи ритуали“ по време на Хелоуин, предаде ВВС

Всички заявки за осиновяване или временна грижа за черни котки ще бъдат отказвани от 6 октомври до 10 ноември, за да се защитят животните от нараняване или използване като реквизит, съобщи местната служба за защита на животните.

Заместник-кметът Ноел Дуке заяви пред телевизия RTVE, че заявките за осиновяване на черни котки обикновено се увеличават около Хелоуин.

Докато в западната култура черните котки често се свързват с магьосничество и се смятат за символ на лош късмет, в много други култури, включително в Япония и Египет, те се възприемат като символи на просперитет и щастие.

Градският съвет на Тераса отбеляза, че в града няма регистрирани случаи на жестокост към черни котки, но в други райони са отбелязани подобни инциденти, а решението е взето след предупреждения от организации за защита на животните.

„Опитваме се да предотвратим осиновяването на котки заради мода или импулсивни решения. В случаи като тези, за които знаем, че съществуват, целим да предотвратим всякакви мрачни практики,“ каза Дуке.

Според местните власти в Тераса живеят над 9800 котки, а центърът за осиновяване в града приютява около 100 котки, 12 от които са черни, съобщи Каталунската новинарска агенция.

Градският съвет подчерта, че мярката е „временна и изключителна“ и представлява допълнителна предпазна мярка за хуманно отношение към животните, но не изключи възможността за повторение на забраната в бъдеще.

Изключения по време на периода на забраната ще бъдат разглеждани индивидуално от центъра за осиновяване, а нормалните заявки за осиновяване ще бъдат възобновени след Хелоуин.

Източник: BBC    
черни котки Хелоуин зловещи ритуали магия жестокост към животни
Последвайте ни

По темата

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Глобален срив в интернет: Едни от най-популярните приложения спряха да работят

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Ето къде да обмените стотинките си в евро лесно

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

Как се сумира осигурителният стаж от чужбина за пенсия и обезщетение

pariteni.bg
Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

Tesla намери нов начин да вбеси клиентите си

carmarket.bg
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Ексклузивно

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
Ексклузивно

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
Ексклузивно

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Ексклузивно

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, да направим семейен бюджет! – Добре. – Аз давам идеите, ти даваш парите.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Митов пред The Times: Руски шпиони работят с трафиканти на хора, за да залеят Европа с мигранти

Свят Преди 30 минути

Той предупреди британските тийнейджъри, които помагат на „неомарксистки групи“ на границата между България и Турция, че са изправени пред затвор и големи глоби, ако съдействат на мигрантите да влязат незаконно в ЕС

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Ако бъде поканен: Зеленски e готов за тристранна среща с Путин и Тръмп в Унгария

Свят Преди 35 минути

Президентите на Русия и САЩ обявиха, че ще се срещнат в унгарската столица, вероятно в рамките на няколко седмици

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

Свят Преди 1 час

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си

<p>Европрокуратурата&nbsp;разследва проекти в Община Пловдив</p>

Европейската прокуратура разследва проекти в община Пловдив

България Преди 1 час

Достъпът на граждани и служители временно e ограничен

<p>Изборите в РСМ: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие</p>

Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

Свят Преди 1 час

Това сочат последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори

<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 2 часа

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 2 часа

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки&nbsp;от частна градина&nbsp;</p>

Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

България Преди 2 часа

"Уплаших се за живота си и започнах да си търся телефона, за да подам сигнал на спешния номер”

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

България Преди 2 часа

По думите ѝ към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора

<p>&ldquo;Нощно каране&rdquo; през деня е имал&nbsp;шофьорът от зверската катастрофа край Созопол</p>

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

България Преди 2 часа

“Имаше пропуск по време на обучението",коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

България Преди 2 часа

Той е у нас по покана на българския държавен глава

<p>Българин е убит при нападение с нож&nbsp;в Атина</p>

Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина

Свят Преди 3 часа

Тежкият инцидент се разиграл малко след 03:00 ч. на 20 октомври

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

България Преди 3 часа

В община Созопол е обявен Ден на траур

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

България Преди 3 часа

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, отбелязва той

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

България Преди 3 часа

"Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", споделя кметът на София

<p>Тръмп към Зеленски: Или приемате&nbsp;условията на Путин, или той ще ви унищожи</p>

FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната

Свят Преди 4 часа

Предупреждението на американския държавен глава е станало по време на срещата между двамата в Белия дом в петък

Всичко от днес

От мрежата

10 сладки начина как кучетата показват, че ни обичат

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Гъмов откровено за развода, конфликтите и трудните периоди

Edna.bg

Новата Меган: Живот без филтри и без страх от критика

Edna.bg

Шампион по сумо получи... соев сос и Hello Kitty!

Gong.bg

Сривът за Григор Димитров продължава

Gong.bg

Масов срив в интернет: Най-популярните приложения в света спряха да работят

Nova.bg

Акция в Община Пловдив, полиция блокира сградата (СНИМКИ)

Nova.bg