Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

Това сочат последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори

20 октомври 2025, 10:04
Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие
Източник: iStock Photos/Getty Images

ВМРО - ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония, като нейни кметове ще оглавят 53 общини. Това показват последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори 2025 г., публикувани от Държавната избирателна комисия при 99,9% обработени протоколи.

В общините, където нито един кандидат не събира над 50% от гласовете, ще се проведе балотаж на 2 ноември.

Край на изборния ден в Северна Македония

При почти пълна обработка на резултатите, коалицията ВЛЕН остава на второ място и води в девет общини, Социалдемократическият съюз на Македония (СДСМ) – в осем, Националният алианс за интеграция (НАИ) – в пет, а Демократическата партия на турците – в една.

Кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително с 39,43% от гласовете в град Скопие.

След него се нарежда кандидатът на партия „Левица“ Амар Мецинович с 13,20%, кандидатът на ВЛЕН Башким Бакиу – с 12,00%, и Кая Шукова от СДСМ – с 11,50%.

На балотаж за кметския пост в столицата отиват Орце Георгиевски (39,43%) и представителят на Левицата Амар Мецинович (13,20%).

Източник: БГНЕС    
РСМ избори резултати ВМРО ДПМНЕ
<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 40 минути

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

<p>4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония</p>

Над 1 400 години непрекъснат бизнес: 4-те най-стари компании в света все още оперират в Япония

Любопитно Преди 48 минути

Четири от най-старите непрекъснато опериращи компании в света са преминали теста на времето повече от хилядолетие

<p>Има ли нарушения в обучението на младежа, причинил смъртоносната катастрофа&nbsp;край Созопол?</p>

Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

България Преди 1 час

“Имаше пропуск по време на обучението",коментира изпълнителният директор на Агенция “Автомобилна администрация” Слав Монов

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

Среща "на четири очи": Радев разговаря с унгарския си колега Тамаш Шуйок на "Дондуков" 2

България Преди 1 час

Той е у нас по покана на българския държавен глава

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха "карай внимателно"

България Преди 1 час

В община Созопол е обявен Ден на траур

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

България Преди 1 час

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, отбелязва той

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

Терзиев с коментар за трагедията с момчето, намушкано в столичен мол

България Преди 2 часа

"Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", споделя кметът на София

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Свят Преди 2 часа

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Технологии Преди 3 часа

Според Microsoft най-новите актуализации ще направят платформата още по-желана

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

От понеделник до четвъртък на четири пъти в следобедните часове ще се спира изцяло трафика на всички превозни средства, пътуващи от Пловдив към София

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Любопитно Преди 3 часа

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

<p>Хората живеят по-дълго, но младите умират по-често</p>

Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често

Свят Преди 3 часа

Незаразните болести вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света

Жаклин Кенеди

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

България Преди 3 часа

Кой е свети Артемий и защо ни пази от болести

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 10 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

