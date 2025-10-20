Изборите в Р Северна Македония: ВМРО - ДПМНЕ води в 53 общини, балотаж в Скопие

ВМРО - ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония, като нейни кметове ще оглавят 53 общини. Това показват последните данни от преброяването на гласовете от първия тур на местните избори 2025 г., публикувани от Държавната избирателна комисия при 99,9% обработени протоколи.

В общините, където нито един кандидат не събира над 50% от гласовете, ще се проведе балотаж на 2 ноември.

Край на изборния ден в Северна Македония

При почти пълна обработка на резултатите, коалицията ВЛЕН остава на второ място и води в девет общини, Социалдемократическият съюз на Македония (СДСМ) – в осем, Националният алианс за интеграция (НАИ) – в пет, а Демократическата партия на турците – в една.

Кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски води убедително с 39,43% от гласовете в град Скопие.

След него се нарежда кандидатът на партия „Левица“ Амар Мецинович с 13,20%, кандидатът на ВЛЕН Башким Бакиу – с 12,00%, и Кая Шукова от СДСМ – с 11,50%.

На балотаж за кметския пост в столицата отиват Орце Георгиевски (39,43%) и представителят на Левицата Амар Мецинович (13,20%).