Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

20 октомври 2025, 07:40
Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да изпрати войски в Сан Франциско, докато се опитва да разшири присъствието на американската армия в градове, контролирани от Демократическата партия.

Коментарите на американския държавен глава бяха направени в интервю пред Fox News. Те идват, след като президентът вече изпрати Националната гвардия в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис, често против волята на местните лидери, а съдиите спряха разполагането им в Чикаго и Портланд.

Съдия блокира разпореждането на Тръмп за разполагане на Националната гвардия в Илинойс

„Следващата ни дестинация е Сан Франциско“, заяви Тръмп.

„Разликата е, че мисля, че в Сан Франциско ни искат. Сан Франциско беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха. Ще отидем в Сан Франциско и ще го направим велик“, каза той.

Напрежение в САЩ: Гвардейци от Тексас са разположени в Илинойс по заповед на Тръмп

Тръмп многократно е преувеличавал степента на престъпността и безредиците в американските градове, за да оправдае разпореждането за разполагане на войски, което в голяма степен е било оспорвано от местните лидери на Демократическата партия.

В края на миналия месец той предложи американските градове да бъдат използвани като „учебни полигони“ за военните сили на страната, предаде АФП.

Тръмп праща националната гвардия и в Мемфис

Първото разполагане на войски в Лос Анджелис през юни дойде след понякога бурни протести срещу широко разпространените имиграционни акции. Според критиците те изглеждаха насочени срещу хора основно въз основа на тяхната раса или езика, на който говорят.

Това разполагане на войски беше остро критикувано от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, който често влиза в конфликт с милиардера републиканец и за когото се очаква да бъде кандидат за президент през 2027 г.

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Коментарите на Тръмп за Сан Франциско идват, след като Марк Беньоф, шефът на технологичния гигант Salesforce, базиран в Сан Франциско, се извини, след като призова за изпращане на Националната гвардия в града.

Беньоф, някогашен любимец на левицата, през последните години се преориентира към дясното, заедно с други технологични титани.

Въпреки това, подкрепата му за военна интервенция в Сан Франциско предизвика гняв и обществено недоволство, което накара бившите му приятели да се дистанцират от него.

Войници по улиците на американски градове: Какво цели Тръмп

Сан Франциско заема специално място в мирогледа на републиканците.

Градът, който има добре документирани проблеми с бездомността и наркоманията, често се появява в десните кабелни канали като безпрецедентен пример за „упадъка“ на американските градски центрове под контрола на Демократическата партия.

Източник: БГНЕС    
