Скандал в НКЖИ: Служители откраднаха ябълки от частна градина по време на дежурство

"Уплаших се за живота си и започнах да си търся телефона, за да подам сигнал на спешния номер”

20 октомври 2025, 09:22
Какви са нарушенията в обучението на 18-годишния шофьор, причинил смъртоносната катастрофа край Созопол

Приятел на загиналите край Созопол младежи: Последните ми думи към Йордан бяха

Двама задържани за намушканото момче в София, какво разказват очевидци

Ще се "преформатира" ли властта? Коалиционните партньори се събират на среща
Внимание, шофьори: Отново промени в движението по АМ

Слънчев старт на новата седмицата - до 19 градуса в понеделник

15-годишно момче почина, след като бе намушкано в мол в София

Защо македонски депутат отрича българските си корени

С лужители на НКЖИ извършиха кражба от частна градина по време на дежурство. Група от 15 души спряла локомотив насред поле и влязла в частната ябълкова градина на фермер от село близо до Търговище. 

Собственикът подал сигнал към 112, предаде NOVA

 

„Берях ябълки в другия край на градината. Влакът спря, когато отидох да си взема чувалите. Чух шум. По едно време видях, че хора берат ябълки. Уплаших се за живота си и започнах да си търся телефона, за да подам сигнал на спешния номер”, разказа в ефира на „Здравей, България” Теодор Вълчев.

„За щастие полицията бързо е реагирала. Служителите и чувалите с ябълки са задържани. Тази сутрин мотрисата се намира на гарата в Търговище. Благодарим на транспортния министър и на главния директор на НКЖИ. Те се сезираха още в събота следобед. Случаят, колкото и трагикомичен да е, можеше да има сериозни последици”, допълни синът на Теодор Вълчев.

В публикация във Facebook министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов увери, че заловените мъже ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания.

Той е категоричен, че подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата.

„Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения“, написа той в социалната мрежа.

Източник: NOVA    
<p>Макрон: Кражбата от Лувъра е атака</p>

Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Свят Преди 10 минути

Проектът за модернизация на Лувъра, представен през януари, предвижда засилване на мерките за сигурност.

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

България Преди 38 минути

По думите ѝ към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

Делян Пеевски: Пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората

България Преди 1 час

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, отбелязва той

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Тръмп заплаши да изпрати военни в Сан Франциско

Свят Преди 2 часа

"Това беше наистина един от най-великите градове в света. А след това, преди 15 години, нещата се объркаха", заяви президентът на САЩ

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Windows 11 става по-интуитивен и надежден

Технологии Преди 2 часа

Според Microsoft най-новите актуализации ще направят платформата още по-желана

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Без вреда за стомаха: Храните, които се усвояват лесно

Любопитно Преди 3 часа

Храните с високо съдържание на фибри, като пълнозърнестите храни, могат да увеличат количеството несмилаема храна

<p>Хората живеят по-дълго, но младите умират по-често</p>

Проучване: Хората живеят по-дълго, но младите се разболяват и умират по-често

Свят Преди 3 часа

Незаразните болести вече представляват почти две трети от общата смъртност и заболеваемост в света

Жаклин Кенеди

20 октомври: Втората сватба на „вдовицата на Америка“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

Артемиевден: какво се прави днес за здраве и късмет

България Преди 3 часа

Кой е свети Артемий и защо ни пази от болести

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Голяма загуба за Ердоган на изборите в Кипър

Свят Преди 10 часа

В предизборната си програма Ерхурман подкрепи обединението на Кипър във федерална държава

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

Лагард: България ще има пълноправен глас в еврозоната

България Преди 10 часа

Лагард: Когато банките са част от евросистемата това означава повече стабилност

Путин с нови условия за мир в Украйна

Путин с нови условия за мир в Украйна

Свят Преди 11 часа

Путин е информирал американския президент Доналд Тръмп за това

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

Свят Преди 12 часа

Това става „в съответствие с указанията на политическото ръководство“

Край на изборния ден в Северна Македония

Край на изборния ден в Северна Македония

Свят Преди 13 часа

Управляващата ВМРО-ДПМНЕ печели убедително изборите според предварителните резултати

Караджов: 15 служители на НКЖИ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

Караджов: 15 служители на НКЖИ са крали ябълки, вместо да правят ремонт

България Преди 14 часа

Караджов: Ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака"

България Преди 15 часа

Ташева си е отишла след кратко боледуване

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
1

Възстановиха бронзовите жабки в центъра на Плевен

sinoptik.bg
1

Приказките оживяват в Самоков

sinoptik.bg

Новата Меган: Живот без филтри и без страх от критика

Edna.bg

Знаехте ли тези 5 факта за Виктор Калев?

Edna.bg

Мустафа Сангаре май се прости със запазената си марка

Gong.bg

Изненада! Мароко пренаписа историята и е новият световен шампион за (видео + снимки)

Gong.bg

Задържаният за нападението над 15-годишното момче в мол е връстник на жертвата

Nova.bg

Приятел на загиналите младежи край Созопол: Последните ми думи към Йордан бяха „Карай внимателно”

Nova.bg