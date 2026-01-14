Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

А шли Сейнт Клеър, майка на едногодишния син на Илон Мъск, Ромулус, настоя, че „не се страхува от никого“ - докато обмисля завеждане на дело за порнография за отмъщение, след като AI чатботът на милиардера Grok започна да генерира сексуални deepfake изображения на нея, предаде New York Post.

Обвиниха Grok на Мъск в умишлено генериране на сексуални видеа с Тейлър Суифт

27-годишната инфлуенсърка обвини „хищническата“ социална медийна платформа, че многократно е игнорирала нейните искания за премахване на потока от нарушаващи правата изображения, след като те започнали да се появяват миналата седмица в момент, в който милиардерът заяви намеренията си да я съди за пълно попечителство.

Ашли Сейнт Клер обвинява Мъск: Оттегли 60 % от издръжката на сина им заради „неподчинение“

„Не се страхувам от никого“, каза Сейнт Клеър пред "The London Times".

„Не става въпрос само за желанието да накажа X, или да накажа Илон. Искам да дам пример, че никой не трябва да избира удобството пред това да прави правилното нещо.“

Elon Musk’s baby mama Ashley St. Clair says she is ‘not scared of anyone,’ takes jab at Trump — as she takes on ‘predatory’ X https://t.co/k3vXT9KRJy pic.twitter.com/caHEvKJ2xz — New York Post (@nypost) January 14, 2026

Компанията на Мъск е изправена пред силна критика, откакто Grok започна да генерира смущаващи, оскъдно облечени снимки на жени и непълнолетни в отговор на потребителски подкани.

Сейнт Клеър каза, че смущаващите генерирани от изкуствен интелект изображения на нея започнали с нея в разкриващ бански костюм, но бързо станали по-експлицитни.

„Изведнъж се появиха променени снимки на мен на 14 години, които бяха намерили в някакви тъмни кътчета на интернет, такива, на които съм съблечена, или ме поставяха в просто миниатюрно бикини тип „конец“, каза тя.

Тя настоя, че е молила X да премахне генерираните от AI изображения - но те според нея са отвърнали с ответни мерки, като са я лишили от синята ѝ отметка за премиум членство.

they just banned me from twitter premium entirely lol pic.twitter.com/TzL0dHkkgd — Ashley St. Clair (@stclairashley) January 12, 2026

Сейнт Клеър – която печели пари чрез членството си – разкритикува и президента Тръмп, твърдейки, че той няма да предприеме мерки, защото Мъск е негов „приятел за вечеря“.

„В деня, когато избухна този скандал, [Мъск] вечеряше с президента в Мар-а-Лаго“, каза Сейнт Клеър.

„Така че мисля, че всеки президент би се колебал да предприеме сериозни действия срещу своя приятел, с който вечеря.“

Сейнт Клеър, която според информацията е родила 13-тото дете на Мъск в началото на миналата година, каза, че обмисля съдебни действия в Ню Йорк – твърдейки, че изображенията могат да се разглеждат като порнография за отмъщение съгласно Закона за сваляне на съдържание на САЩ (US Take It Down Act).

Тя също така каза, че основателят на Tesla трябва да се извини.

„Най-малкото [Мъск] би могъл да сложи край на всичко това, като каже: „Наистина съжалявам, че моят робот направи детска порнография и материали за малтретиране на жени. И съжалявам, че хора пострадаха от това.“ Но никой не го моли да отговаря за каквито и да е последици от неговото многозначително поведение.“

След като беше подложена на натиск от регулаторите относно изображенията, X отговори миналия месец, като ограничи функцията за редактиране на снимки до платени абонати и предупреди, че потребители, които изискват незаконно съдържание, ще бъдат наказани.

Междувременно, надзорният орган за онлайн съдържание на Обединеното кралство в понеделник започна официално разследване на сагата с чатбота Grok на фона на опасения, че изображенията се равняват на детска порнография.

В същото време X е изправена и пред отделно разследване от Европейската комисия, тъй като длъжностни лица проверяват дали компанията е нарушила строгите правила на ЕС за онлайн безопасност.