Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

И лон Мъск се стреми към пълно попечителство над едногодишния си син Ромулус, когото има от Ашли Сейнт Клер. Изпълнителният директор на Tesla обяви намерението си да подаде съдебен иск в понеделник, 12 януари, след като потребител на X заяви, че той „се нуждае от пълно попечителство“ поради предполагаемата подкрепа на Сейнт Клер за „транссексуално обучение“, предаде Page Six.

В отговор Мъск потвърди: „Ще подам молба за пълно попечителство днес, предвид нейните изявления, намекващи, че може да промени пола на едногодишно момче.“

Остава неясно обаче кои точно изявления на Сейнт Клер е имал предвид Мъск, като представители на двамата все още не са отговорили на запитванията за коментар. 27-годишната Сейнт Клер, по-специално, изрази съжаление в извинение към трансджендър общността, публикувано в X през уикенда. На въпрос относно миналата ѝ „явна трансфобия“ в неделя, 11 януари, Сейнт Клер написа:

„Изпитвам огромна вина за ролята си. … Наистина не знам как да се реванширам за много от тези неща, но невероятно усърдно се опитвам насаме да уча + да защитавам онези от транс общността, които съм наранила.“

Тя конкретно спомена 21-годишната трансджендър дъщеря на Мъск, Вивиан, която той има от бившата си съпруга Джъстин Уилсън. Мъск, 54 г., е отчужден от Вивиан от години, като през 2022 г. се пошегува пред Financial Times, че „не можеш да спечелиш всички битки“. Той също така многократно е наричал Вивиан с предишното ѝ име и през 2024 г. твърдеше, че тя е „убита от вируса на уоук (бел.ред. жаргон за борба с расови предразсъдъци и дискриминация)“.

В извинението си Сейнт Клер прогнозира, че думите ѝ ще предизвикат „дясна истерия“ – или ще бъдат възприети от другата страна като „неискрени“. Въпреки това, тя заключи: „Но да, съжалявам. Кажете ми как мога да помогна.“ Сейнт Клер нашумя миналата година, след като посочи Мъск за баща на сина си Ромулус, чието бащинство в крайна сметка беше потвърдено.

През годините Мъск е имал още 13 деца – шест с Уилсън, включително Вивиан, както и четири с Шивън Зилис и три с Граймс. Граймс, която се срещаше с Мъск периодично между 2018 и 2022 г., показа подкрепата си за Вивиан след раздялата с Мъск. След коментара на Мъск за „уоук вируса на съзнанието“ през 2024 г., певицата туитна: „Обичам Вивиан и завинаги съм безкрайно горда с нея.“

37-годишната авторка на песни е замесена в собствена заплетена битка за попечителство с Мъск относно сина им X AE A-XII (5 г.), дъщеря им Екса Дарк Сайдърил (4 г.) и сина им Техно Механикус (3 г.). Наскоро Граймс обвини своя „глупав“ бивш партньор, че я е блокирал в социалните медии, докато съвместното родителство остава нейният „приоритет“ – и го помоли да държи децата им далеч от публичното око.

През март 2025 г. тя туитна: „Това, че животът на децата ми е публичен, е сериозна грижа за мен и мисля как да реша този проблем всеки ден.“