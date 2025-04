Ашли Сейнт Клер обвинява Мъск: Оттегли 60 % от издръжката на сина им заради „неподчинение“

А шли Сейнт Клер, която твърди, че е майка на едно от децата на Илон Мъск, обвини милиардера, че е прекратил плащанията за издръжка, за да я накаже за „неподчинение“, пише Newsweek. Коментарите идват след като Сейнт Клер заяви, че е продала колата си Tesla в събота, за да компенсира предполагаемото 60-процентно намаление на плащанията от Мъск, според The Daily Mail.

Мъск не е потвърдил, че е баща на детето на Сейнт Клер, която подаде иск в Ню Йорк през февруари, като търси еднолично попечителство над сина си. В отделна петиция тя иска съдебна декларация, че Мъск е бащата.

Молбата за попечителство съдържа снимки на текстови съобщения, които Сейнт Клер твърди, че са изпратени от Мъск. В тях милиардерът казва, че иска да я „забремени отново“ и да създаде „легион“ от нови деца.

В отговор на обвиненията на Сейнт Клер, Мъск написа в X (бившия Twitter) в понеделник: „Не знам дали детето е мое или не, но нямам нищо против да разбера. Не е необходима съдебна заповед.

„Въпреки че не знам със сигурност, дадох на Ашли $2,5 милиона и изпращам $500 хиляди годишно.“

Сейнт Клер по-късно отговори: „Илон, помолихме те да потвърдиш бащинството чрез тест, преди детето ни (което ти кръсти) дори да се роди. Ти отказа.

„И ти не изпращаше пари на "мен", изпращаше подкрепа за детето си, която сметна за необходима... докато не оттегли по-голямата част от нея, за да запазиш контрола и да ме накажеш за „неподчинение“. Но ти всъщност наказваш само сина си.“

