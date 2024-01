Заподозреният в убийството на Тупак Шакур с гаранция от $750 000

С ъдия определи гаранция от 750 000 долара за бивш лидер на банда от района на Лос Анджелис, обвинен в организиране на убийството на хип-хоп легендата Тупак Шакур през 1996 г., и заяви, че той може да изтърпи домашен арест с електронно наблюдение преди съдебния процес през юни тази година.

Назначените от съда адвокати на Дуейн "Киф Д" Дейвис заявиха пред американски медии след изслушването в Лас Вегас, че смятат, че той може да плати гаранцията. Те са поискали гаранция в размер на не повече от 100 000 долара.

Ден по-рано адвокатите изтъкнаха в съдебна жалба, че клиентът им - а не свидетелите, както заявиха прокурорите - е изправен пред опасност. Те твърдят също, че 60-годишният им клиент е в лошо здравословно състояние след борба с рака, който е в ремисия, и че няма да избяга, за да избегне процеса.

"Смятаме, че той може да плати гаранцията", заяви общественият защитник Робърт Аройо след изслушването.

