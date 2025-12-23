Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Ш веция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност, предаде ДПА.

Става дума за ядрен реактор в централата „Форсмарк“, северно от столицата Стокхолм.

Според местни медии компанията оператор на централата „Ватенфал“ работи по отстраняването на неизправността в първи реактор там. На сайта на компанията се казва, че миналата седмица е приключил планов ремонт на същия този реактор.

В Швеция действат три ядрени централи с общо 6 реактора, като във „Форсмарк“ има три реактора. Те са източник на 30% от елестричеството в страната.

Първи реактор на „Форсмарк“ е влязъл в употреба през 1980 г.

Шведското правителство смята ядрената енергетика за ключов компонент в прехода към по-щадящо климата бъдеще на страната.