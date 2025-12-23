България

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

Причината - интензивния трафик заради предстоящите празнични дни

23 декември 2025, 07:18
Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"
Източник: БТА

Д вижението на камиони над 12 тона по магистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“ се ограничава заради предстоящите празнични дни, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за Коледа, посочиха от АПИ. Най-много превозни средства се очаква да бъдат по магистрала „Тракия“  - около 35 000, около 20 000 по „Хемус“, 20 000 по „Струма“ и 10 000 по магистрала „Европа“. От Агенцията апелират шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия.

За повишаване на безопасността на движението при очаквания интензивен трафик днес от 14:00 ч. до 20:00 ч. ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ - по цялата им дължина, и по „Хемус“ в участъка от София до пътен възел „Дерманци“ в областите София и Ловеч за превозните средства, които излизат от София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления, когато много хора тръгват на път, като се ограничат предпоставките за инциденти поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14:00 ч. и 20:00 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, които напускат столицата. 

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на моторни превозни средства над 12 т ще е между 12:00 ч. и 20:00 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София.  Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На магистралите „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На „Тракия“ в участъка от пътен възел „Ихтиман“ (при 34-и км) до пътен възел „Вакарел“ (при 23-и км) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR)

В област Благоевград днес и утре между 10:00 ч. и 20:00 ч. се въвежда реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път с магистрала „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Във вторник и сряда ще се осигурят две ленти в посока Кулата и една лента в посока София. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение, посочват от АПИ.

На 19 декември началникът на сектор ,,Пътен контрол и осигуряване на мероприятия" към отдел ,,Пътна полиция" в Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Светослав Величков обяви пред журналисти, че се въвеждат мерки за безопасно движение по пътищата по празниците.

Източник: БТА, Петра Куртева    
