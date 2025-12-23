Свят

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Той е настоял френският държавен глава да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите

23 декември 2025, 09:41
Тръмп се похвали с натиск над Макрон
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали, че е принудил френския си колега Еманюел Макрон да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите, предаде Франс прес.

Пред журналисти в резиденцията си във Флорида Тръмп заяви: „Говорих с един много добър човек, президента на Франция Макрон, и му казах: „Еманюел ти трябва да увеличиш цените на медикаментите“.       

Тръмп подписа указ за намаляване на цените на лекарствата

След това Тръмп възприе жаловит тон, за да изимитира гласа на Макрон, когато е чул предложението на американския си колега.  „Не, не, не, няма да направим това“, е заявил Макрон на Тръмп.

"Аз му казах: „Еманюел, 100 процента съм сигурен, че ще го направиш. Приеми сега, моля те. Бъди мил“, добави Тръмп, продължавайки да имитира и отказа на Макрон.

"Кошмарен" разговор между Макрон и Тръмп, Вашингтон мълчи

След което разказа, че е заплашил френския си колега с думите: „Ако не направиш това, ще наложа мита на всичко, което Франция продава в САЩ“. На което Макрон отвърнал: „А, разбирам“, преди да приеме увеличение на цените на лекараствата.

Скандал: Тръмп предложил на Франция да напусне ЕС

Тръмп не веднъж е искал цените на медикаментите да се увеличат в Европа, за да могат, според него, те да намалеят за американците.

САЩ сключиха това лято митническо споразумение с ЕС, което предвижда повечето от европейския износ за американския пазар да бъде облаган с 15-процентни мита. Оттогава във Франция не е имало обявяване или решение за увеличаване на цените на лекарствата, противно на твърденията на Тръмп.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
тръмп макрон медикаменти натиск
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Всичко от днес

