Нов детски кът в Happy Лозенец

Д етският смях и усмивките са най-истинските емоции — и вече ги споделяме в чисто новия ни детски кът. Създадохме светло, чисто и безопасно място за игра и творчество. Докато малките се забавляват, вие спокойно се наслаждавате на любимите си вкусове.

Кътът е планиран просто и функционално: поддържано пространство, лесно за наблюдение от родителите, удобно както за спокойни занимания, така и за по-активна игра. Без излишни ефекти — фокус върху комфорта на децата и спокойствието на семействата.

Подходящ за семейни обеди, следобедни срещи и уикенд хапване с приятели. Децата играят и създават нови приятелства, а вие имате време за разговор и хубава храна.

Заповядайте в Happy Лозенец — очакват ви усмивки, добро настроение и вкусно хапване!

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петък от 17:00 до 22:00

Събота - Неделя от 12:00 до 22:00