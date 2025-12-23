Вкусно с  Happy

Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади

23 декември 2025
Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади
К оледа е времето, в което събираме хората около масата и споделяме повече от храна. В Happy празничният сезон идва с още една причина за усмивка – специална коледна игра с 13 000 награди, която превръща всяко посещение в още по-вълнуващо преживяване!

В периода от 8-ми декември до 28-ми декември всеки клиент може да се включи в коледната кампания, докато се наслаждава на любимите си ястия в ресторантите на Happy.

Как работи коледната игра на Happy

Кампанията е създадена така, че да бъде лесна и достъпна за всички гости. При поръчка на стойност над 80 лв. в ресторант на Happy след приключване на сметката избираш коледна топка от таблета, която ще ти донесе подарък.

При спечелване на код за участие в надпреварата за големите награди, е необходимо да регистрираш своя код на официалната страница: https://happy.bg/christmas2025

Регистрацията отнема само няколко минути!

13 000 награди, които правят ще направят празника ти още по-специален

Коледната кампания на Happy включва 13 000 награди, подготвени да изненадат хиляди гости в най-празничния период на годината. Играта добавя допълнителна емоция към всяка вечеря, семейно събиране или среща с приятели в ресторантите на веригата.

Коледа в Happy е повече от празнична вечеря

В Happy вярваме, че празниците се усещат най-силно, когато са споделени. Коледната игра е нашият начин да благодарим на гостите си и да направим декемврийските дни още по-топли и запомнящи се.

Ако търсиш място, където вкусната храна, празничното настроение и изненадите вървят ръка за ръка, тази Коледа отговорът е ясен.

Happy – защото празниците са по-хубави, когато носят изненади!

 

