БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

П ланирате да работите или учите в Швеция? Преди да стегнете куфарите, е ключово да се запознаете с изчерпателен наръчник, който ще ви преведе през всички необходими стъпки за регистрация, данъци, социално осигуряване и жилище, за да гарантирате безпроблемен старт на новия си живот в скандинавската страна.

Регистрация в шведския регистър на населението и личен идентификационен номер

Ако се местите в Швеция от друга държава и планирате да живеете там повече от 12 месеца, трябва да се регистрирате в шведския регистър на населението. Регистрацията става, като посетите местния офис на Шведската данъчна агенция (Skatteverket) в общината, в която се местите. Вземете със себе си паспорта си, документ, показващ гражданското ви състояние, и актове за раждане на децата ви.

След като се регистрирате в шведския регистър на населението, ще ви бъде издаден шведски личен идентификационен номер. Шведският личен идентификационен номер не замества идентификационния номер от България.

В някои държави също трябва да уведомите регистъра на населението за преместването си.

Скандинавските граждани не се нуждаят от право на пребиваване (uppehållsrätt) или разрешение за пребиваване (uppehållstillstånd), за да се регистрират в Швеция.

Гражданите на ЕС/ЕИП трябва да имат собствено право на пребиваване или член на семейството с право на пребиваване, за да бъдат регистрирани в Швеция.

Гражданите на държави извън ЕС/ЕИП трябва да имат разрешение за пребиваване в Швеция и трябва да е вероятно да живеят в Швеция повече от една година, за да се регистрират в шведския регистър на населението.

Пренасочване на поща към Швеция

Свържете се с пощенската служба в държавата, от която се местите, за да разберете дали пощата ви може да бъде препратена до новия ви адрес в Швеция.

Лични карти и електронна идентификация (e-ID)

В Швеция често е необходима лична карта (identitetskort), за да потвърдите възрастта си и да докажете самоличността си, например в аптеката, банката или в магазините. Ако трябва да се идентифицирате онлайн, можете да използвате e-ID (e-legitimation).

Можете да кандидатствате за лична карта от Шведската данъчна агенция. Когато кандидатствате за лична карта в Шведската данъчна агенция, получавате и e-ID, което можете да използвате, когато влизате в услугите на различни публични агенции.

Банки в Швеция

Едно от първите неща, за които трябва да сте подготвени, когато се местите в Швеция, е личната ви ежедневна икономика. Добра идея е да си намерите банка в новата си страна. Тогава можете да получите сметка с банкова карта, за да може работодателят ви да ви изплаща заплатата и да можете да извършвате и получавате плащания.

Ако се местите в Швеция временно, можете да запазите сметката си в родната си страна, но това може да ограничи съветите, които можете да получите, и продуктите, които можете да използвате.

Имайте предвид, че когато се местите в Швеция, не винаги ще имате същия кредитен статус като в родната си страна. Препоръчително писмо от вашата банка в родната ви страна може да помогне в някои ситуации.

Bank-ID и Swish в Швеция

Свържете се с вашата банка в Швеция, за да получите Bank-ID. Bank-ID е електронно доказателство за самоличност, издадено от банките. Bank-ID ви дава достъп до обществени услуги в Швеция, включително до различните услуги на публичните агенции.

Трябва да имате шведски личен идентификационен номер, преди да можете да си създадете Bank-ID. Не е необходимо да сте шведски гражданин, но трябва да имате шведски личен идентификационен номер, преди да можете да получите Bank-ID. Чуждестранните граждани, които се местят в Швеция, могат да получат мобилен шведски Bank-ID, а оттам и Swish, ако се регистрират в Швеция и получат шведски личен идентификационен номер.

Swish е популярен и лесен начин за прехвърляне на пари от вашата сметка към сметката на друго лице. Със Swish можете да използвате мобилния си телефон, за да изпращате пари към банкови сметки на други хора. Парите се вземат от вашата сметка и пристигат в сметката на получателя за няколко секунди.

Данъци в Швеция

Данъчните разпоредби и данъчните ставки в Швеция могат да се различават от данъчните разпоредби във вашата родна страна, затова се уверете, че сте проучили това предварително. Когато се местите, вашето данъчно задължение в родната ви страна може да продължи изцяло или частично, или да престане напълно.

Швеция има данъчни споразумения с много държави. Те гарантират, че няма да плащате данък два пъти върху една и съща сума и че общо няма да плащате повече данъци, отколкото бихте платили в държавата с най-висока данъчна ставка. Скандинавските страни са подписали скандинавско данъчно споразумение, което регулира в коя страна може да се облага доходът ви и как може да се избегне двойното данъчно облагане.

Обикновено е много добра идея да получите съвет от данъчните власти както в Швеция, така и в родната си страна, когато се местите или работите в Швеция.

Трябва да имате данъчна карта, за да може работодателят ви да приспада данък от заплатата ви. Ако вашият работодател не знае каква данъчна карта имате, ще бъде приспаднат повече данък. Затова е важно да можете да покажете данъчната си карта на работодателя си. Ако имате нужда от данъчна карта, можете да я поръчате от Шведската данъчна агенция.

Телевизионна такса в Швеция

В Швеция таксата за радио и телевизия е обща такса за обществени услуги, събирана чрез данъци.

Социално осигуряване в Швеция

Страната, в която сте обхванати от социално осигуряване, е важна за определяне на това кои разпоредби на държавата се прилагат за пенсии, обезщетения за безработица, обезщетения за болест, семейни обезщетения, отпуск по майчинство и др.

Ако се местите в Швеция заедно с деца под 16 години, свържете се с Försäkringskassan (Шведската агенция за социално осигуряване), след като сте били вписани в шведския регистър на населението. Försäkringskassan ще оцени дали вие и вашите деца ще бъдете обхванати от социално осигуряване в Швеция и оттам ще имате право на детски надбавки.

Ако се местите в Швеция без деца, можете да уведомите Försäkringskassan, ако например искате да заявите Европейска здравна осигурителна карта (EU карта) или да кандидатствате за обезщетение. Försäkringskassan тогава ще прецени дали трябва да бъдете обхванати от социално осигуряване в Швеция. Ако решението е, че ще бъдете обхванати от социално осигуряване в Швеция, може да имате право на обезщетения от Försäkringskassan, като детски надбавки или жилищна помощ.

Когато сте регистрирани в Швеция, имате право на здравни грижи при същите условия като другите хора, които живеят в Швеция. Това означава, че плащате обичайната шведска такса за пациенти за здравни услуги и също така имате право на държавна субсидия за дентални грижи.

Обикновено сте обхванати от социално осигуряване в страната, в която работите. Ако не работите, обикновено сте обхванати от социално осигуряване в страната, в която живеете. Има обаче много специални ситуации, така че трябва да се свържете с властите в страната, в която живеете, работите или учите, за да разберете къде сте обхванати от социално осигуряване.

Лекари и здравна система в Швеция

Когато сте вписани в регистъра на населението, трябва да изберете здравен център (vårdcentral). Трябва да се свържете със здравния център, ако се разболеете или се нуждаете от лечение. Ако се нуждаете от спешна медицинска помощ извън работното време на вашия здравен център, обадете се на 1177, които ще ви насочат към най-близката спешна помощ.

Фондове за осигуряване при безработица в Швеция

Членството във фонд за осигуряване при безработица (a-kasse) в Швеция е по избор. Ако искате да бъдете член на такъв фонд, обикновено трябва да сте член на фонд за осигуряване при безработица в страната, в която работите.

Ако се местите в Швеция, за да работите, трябва да се прехвърлите към фонд за осигуряване при безработица в Швеция. Фондът за осигуряване при безработица във вашата родна страна може да ви помогне с информация как да прехвърлите членството си към шведски фонд за осигуряване при безработица.

Намерете фонда за осигуряване при безработица, който е най-подходящ за вас, и прочетете повече за правилата за членство и как можете да комбинирате осигурителни периоди, ако сте работили в друга скандинавска страна.

Пенсия в Швеция

Вие придобивате право на пенсия в Швеция, ако сте обхванати от социално осигуряване там. Ако сте живели или работили в скандинавска страна, имате право на пенсия, дори ако се преместите в друга скандинавска страна.

Ако получавате пенсия от друга скандинавска страна, свържете се с пенсионния орган в тази страна, за да разберете какво можете да получавате, ако се преместите в Швеция. Трябва също така да се запознаете с разпоредбите, които се отнасят до данъчното облагане на пенсията в страната, от която се местите, и в Швеция, като прочетете на портала на скандинавските данъчни власти, Nordisk eTax.

Ако имате частни пенсионни спестявания в друга скандинавска страна, трябва да се свържете с компанията за повече информация дали спестяванията ви ще бъдат засегнати от преместване в Швеция.

Жилища в Швеция

В Швеция има редица различни видове жилища. Трябва да помислите къде и как искате да живеете, и да проучите какъв тип жилище искате. Когато търсите жилище, можете да проверявате обяви.

Ако търсите апартамент под наем, можете да се свържете с компании за недвижими имоти в града в Швеция, в който искате да се преместите. Можете да търсите, като използвате термините "fastighetsbolag" или "bostadsföretag", за да намерите информация.

Ако искате да купите къща или апартамент със собственост (bostadsrätt) в Швеция, можете да се свържете с брокер на недвижими имоти (fastighetsmäklare) за информация. Ако искате да купите имот в Швеция, свържете се с вашата банка, за да разберете какви заеми могат да предложат.

Ако продавате имот в страната, от която се местите, трябва да сте наясно, че в Швеция стойността на всяка капиталова печалба се облага с данък при продажба на имот. Ако имотът бъде продаден, след като сте се преместили, ще бъдете обложени с данък върху капиталовата печалба съгласно шведските данъчни разпоредби. Ако продадете имота си в страната, от която се местите, преди да се регистрирате в шведския регистър на населението, капиталовата печалба няма да бъде облагана с данък в Швеция.

Превоз на вещи за Швеция

Ако се местите от страна от ЕС в Швеция, можете свободно да пренасяте личните си вещи, но трябва да сте наясно, че има специални правила за внос на вино, спиртни напитки и цигари. Ако внасяте по-голямо количество от разрешеното, трябва да се свържете с шведската митница (Tullverket).

АВнасяне на домашни любимци в Швеция

Ако внасяте кучето или котката си в Швеция, трябва да проверите разпоредбите за внос на животни в Швеция.

В Швеция всички собственици на кучета, които живеят постоянно в страната, трябва да регистрират себе си и кучето в Централния регистър на кучетата (Centrala hundregistret), администриран от Шведската земеделска служба (Jordbruksverket). Трябва също така да имате застраховка за гражданска отговорност на кучета, която осигурява покритие в случай на нараняване или повреда на хора или имущество, причинено от кучето.

Застраховки в Швеция

Някои застрахователни полици са задължителни по закон в Швеция. Застрахователното покритие е, за да ви помогне, ако се случи нещо непредвидено. Застраховката може да ви помогне да платите за неща, които са счупени или откраднати. Вашата застрахователна компания може да ви даде съвет и насоки, ако сте били ограбени и не знаете какво да правите.

Можете да сключите застраховка за велосипеди, мобилни телефони, автомобили, кучета и много други.

Внасяне на автомобил в Швеция

Вашият автомобил обикновено трябва да бъде регистриран в държавата, където имате действително пребиваване. Ако внасяте автомобила си от Дания, Финландия, Исландия или Норвегия, когато се местите в Швеция, трябва да регистрирате автомобила в Швеция.

Шофьорски книжки в Швеция

Ако имате валидна шофьорска книжка, издадена в Дания, Финландия, Исландия или Норвегия, тя е валидна и в Швеция. Можете да смените шофьорската си книжка с шведска, ако планирате да живеете в Швеция дълго време.

Училища и грижи за деца в Швеция

В Швеция общините са отговорни за училищата и детските градини. Свържете се с общината в Швеция, в която се местите, за повече информация относно грижите за деца и училищата, както и как можете да запишете детето/децата си в списък на чакащи за място в детска градина.

Право на глас в Швеция

Когато се местите в Швеция, имате право да гласувате на общински и регионални избори. Ако сте гражданин на страна извън ЕС/ЕИП, придобивате право на глас, когато сте живели в Швеция в продължение на три години.

Ако сте гражданин на страна от ЕС, можете да избирате дали искате да гласувате на изборите за ЕС в Швеция или в страната, на която сте гражданин. Ако искате да гласувате на изборите за ЕС в страната, на която сте гражданин, кандидатствайте пред избирателната комисия в родната си страна, за да се уверите, че сте в избирателния списък.

За да гласувате на избори за шведския парламент (Риксдаг), трябва да сте шведски гражданин.

Разрешения за работа и пребиваване в Швеция

Ако сте гражданин на скандинавска страна, можете свободно да пътувате до Швеция, за да живеете и работите. Не се нуждаете от виза, разрешение за работа или разрешение за пребиваване.

Ако сте гражданин на друга държава от ЕС/ЕИП, можете свободно да пътувате до Швеция и да останете до три месеца. Ако планирате да останете в Швеция по-дълго, трябва да се регистрирате в шведския регистър на населението.

Ако идвате от страна извън ЕС/ЕИП и искате да се преместите в Швеция, трябва да кандидатствате за разрешение за пребиваване в Швеция. Основното правило е, че трябва да кандидатствате за това и заявлението трябва да бъде одобрено, преди да се преместите в Швеция.

Ако имате разрешение за пребиваване или работа в Дания, Финландия, Исландия или Норвегия, то не е валидно в Швеция. Свържете се с миграционния орган във вашата родна страна, преди да кандидатствате за разрешение за работа или пребиваване в Швеция, за информация дали това би повлияло на вашето разрешение в родната страна.