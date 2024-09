Арестуваха мъж за планиране на убийството на Нетаняху

И зраелски гражданин е арестуван по обвинения, че е бил вербуван от иранското разузнаване да планира убийства на висши израелски служители, включително на министър-председателя Бенямин Нетаняху. Това се посочва в съвместно изявление на полицията и "Шин Бет" (Израелската служба за вътрешна сигурност).

„Израелски гражданин е бил вербуван от иранското разузнаване, за да подготви убийства на израелски личности. Той е бил вкаран два пъти в Иран и е получил заплащане за изпълнението на мисиите“, се казва в изявлението, предаде АФП.

Нетаняху цели завръщането на жителите в северната част на Израел

В него се отбелязва, че сред мишените са били Нетаняху, министърът на отбраната Йоав Галант и началникът на "Шин Бет" Ронен Бар, както и други високопоставени служители.

