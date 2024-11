Арести във връзка с изстреляните ракети по дома на Нетаняху

И зраелската полиция съобщи, че е арестувала трима души във връзка с изстреляните снощи сигнални ракети по вилата на премиера Бенямин Нетаняху в крайбрежния град Кесария, предаде Асошиейтед прес.

Изстреляха две сигнални ракети по дома на Нетаняху

Властите посочиха, че към момента на изстрелването на двете сигнални ракети министър-председателят и семейството му не са се намирали в резиденцията. Няма пострадали.

Полицията не разкри подробности около самоличността на заподозрените, но властите посочиха, че вероятно става дума за вътрешнополитически критици на Нетаняху. Израелският президент Ицхак Херцог осъди деянието и предупреди за тревожна тенденция на "нарастване на насилието в обществената сфера".

Israeli police have arrested 3 people suspected of having thrown or fired flares at Netanyahu’s private home in Caesarea pic.twitter.com/O1PSkDeQke