Eгипет и Арабските държави със собствена AI версия на "Ривиерата Газа" след срещата в Кайро

А рабските лидери одобриха амбициозен план за реконструирането на Газа на стойност 53 милиарда долара, който беше предложен от Египет като алтернатива на визията на президента Доналд Тръмп за "Ривиерата на Близкия изток", притежавана от САЩ.

Предложението на Египет

Предложението беше обсъдено на среща на върха в Кайро и призовава Хамас да отстъпи властта на временна администрация, докато реформираната палестинска власт не поеме контрол - позиция в пълна противоположност от желанието на Израел.

Планът, описан в 91 страници, също ще позволи на около 2 милиона палестинци да останат в Газа, за разлика от предложението на Тръмп.

And… here are AI images from Arab states' $53bn Gaza reconstruction plan. Trump's visual persuasion wins again.



(This plan would be run by external technocrats, with Palestinian self-determination again put off to some future date. Not that Arab rulers really support it.)