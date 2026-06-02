Tестват системата BG-ALERT в цялата страна

В продължение на половин час днес /2 юни/ – от 11:00 до 11:30 часа, ще се проведе национален тест на системата за ранно предупреждение BG-ALERT. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Проверката беше планирана първоначално за 1 април 2026 г., но беше отложена. Сега тестът ще бъде реализиран в цялата страна с цел да се провери работата на всички компоненти на системата и координацията между институциите и мобилните оператори.

По време на теста е възможно гражданите да получат специално тестово съобщение на своите мобилни телефони. То ще бъде изпратено чрез предвидения за тази цел тестов канал на системата BG-ALERT.

От МВР уточняват, че получаването на тестовите известия зависи от настройките на мобилното устройство. Потребителите, които желаят да получават подобни съобщения, трябва предварително да се уверят, че тестовият канал е активиран в настройките на телефона им.

BG-ALERT е националната система за разпространение на спешни предупреждения до населението при възникване на бедствия, аварии, опасни метеорологични явления, пожари, наводнения и други извънредни ситуации. Чрез нея компетентните органи могат да изпращат съобщения директно до мобилните устройства на хората в засегнатите райони.

От вътрешното министерство подчертават, че днешното съобщение е единствено с тестова цел и не е свързано с реална опасност. Целта е да се провери готовността на системата и ефективността на комуникацията при евентуални кризисни ситуации.

Гражданите не трябва да предприемат никакви действия след получаването на тестовото известие.

Допълнителна информация за функционирането на системата и настройките на различните мобилни устройства е публикувана на официалната интернет страница на BG-ALERT.