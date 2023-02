Апокалиптичен феномен: Суша обхвана Венеция (СНИМКИ)

С уша обхвана Венеция и на много места каналите по време на отливите се превръщат в разкаляни улички, лодките остават закотвени покрай кейовете и се виждат дори старите основи на някои от дворците покрай Канале гранде, предаде АНСА.

Also the Mediterranean from Venice, Italy pic.twitter.com/bmXVJrp9h7