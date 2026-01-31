АП: Сателитни снимки показват дейност в ирански ядрени обекти

Сателитна снимка на търговската компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показва нов покрив на една от сградите на завода за обогатяване в Натанз, Иран, 28 януари 2026 г.

Н а фона на нарасналото напрежение покрай кървавото потушаване на всенародните протести в Иран сателитни снимки показват дейност в два ирански ядрени обекта, които бяха бомбардирани миналата година от Израел и САЩ, предаде Асошиейтед прес. Това може да е знак, че Техеран се опитва да прикрие усилията си да спаси оцелелия материал там, допълва световната агенция.

Изображения от търговската сателитна компания "Планет Лабс" (Planet Labs PBC) показват, че са построени нови покриви на две атакувани сгради в комплексите за обогатяване на уран в Натанз и Исфахан, посочва АП, обръщайки внимание, че това е първата значима дейност, забелязана от сателит в някой от засегнатите ядрени обекти на страната след 12-дневната война на Израел с Иран през юни, в която с удари се намесиха и САЩ.

Тези покриви не позволяват чрез сателит да се види какво се случва на място, а това на този етап е единственият начин инспекторите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да наблюдават обектите, тъй като Иран не предоставя достъп до тях, уточнява Асошиейтед прес. Иран не е обсъждал публично дейността в обектите в Натанз и в Исфахан. В същото време от МААЕ на този етап не са отговорили на запитването на АП за коментар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е искал от Иран да договори споразумение за ядрената си програма, за да предотврати заплахата от американски военни удари заради репресиите на страната срещу протестиращите заради влошената икономическа ситуация в страната. САЩ изпратиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" и няколко ескадрени миноносеца в Близкия изток. Засега обаче остава неясно дали Тръмп е решен да използва сила, пише АП.

Новите покриви не изглежда да са признак за започнала реконструкция на съоръженията, на които бяха нанесени сериозни щети, казват за АП експерти, които са изследвали обектите. Но те вероятно са част от усилията на Иран "да оцени дали ключови ресурси – като например ограничените запаси от високообогатен уран – са оцелели след ударите“, казва Андреа Стрикър, която експерт по въпросите, свързани с Иран, от базираната във Вашингтон Фондация за защита на демокрациите, санкционирана от Техеран.

"Те (иранците - бел. ред.) искат да са в състояние да се доберат до всички оцелели материали, до които могат да достигнат, без Израел или САЩ да видят какво е оцеляло“, посочва тя.

Мишена на американските удари миналото лято бе и трети обект - във Фордо, припомня агенцията.