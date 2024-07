Анулирани полети от и за Франкфурт на Летище София заради блокада

Н ай-натовареното летище в Германия е спряло временно полети заради протест на екологичната организация "Ласт дженерейшън" (Last Generation), съобщи днес управата на аеропорта в социалната мрежа "Екс" (X), цитиран от Ройтерс.

Заради протеста са били анулирани и полет на "Луфтханза" (Lufthansa) за София, кацащ в 11:20 часа и за Франкфурт, излитащ в 12:00 часа.

Due to an ongoing Demonstration at the airport flights are currently suspended. Passengers are asked not to go to the airport for the time being. Instead, it is recommended tocheck the status of your flight before traveling to the airport and allow extra time for your journey. pic.twitter.com/lkxAxDrIf5