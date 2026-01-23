Свят

Черна статистика за 2025 г.: Умишлени убийства на служители на ООН - 21 жертви, включително българин

Убитите през 2025 г. са от Бангладеш, Судан и Южен Судан, Южна Африка, Уругвай, Тунис, България, Украйна, Кения, Замбия

23 януари 2026, 08:11
Черна статистика за 2025 г.: Умишлени убийства на служители на ООН - 21 жертви, включително българин
Н ай-малко 21 служители на ООН са били умишлено убити при изпълнение на служебните си задължения миналата година - повече отколкото през предходните две години взети заедно, съобщи Световната организация, цитиран от ДПА.

От тях 12 са били миротворци на ООН - персонал, разположен за поддържане на мира в много части на света, съобщи комитет на организацията. Останалите са работили като цивилни.

Нападенията срещу персонала на организацията по света се увеличават, сочат данните

21 умишлено убити са повече от около петимата убити през 2024 г. и най-малко 11 през 2023 г., показват данните.

Убитите през 2025 г. са от Бангладеш, Судан и Южен Судан, Южна Африка, Уругвай, Тунис, България, Украйна, Кения, Замбия и палестинските територии.

С минута мълчание: ООН почете 100-те свои служители, загинали в Газа

Най-голям брой смъртни случаи, общо шест, са настъпили в граничните райони между  Судан и Южен Судан, докато в тези между Демократична република Конго и Централноафриканската република е имало по три.

Освен това, според данните 119 служители на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA) са били убити във войната в Газа миналата година, въпреки че не са били умишлено атакувани.

