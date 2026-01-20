Свят

Израел разруши сгради на ООН в Източен Йерусалим

Те са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа

20 януари 2026, 13:07
Източник: AP/БТА

И зраел разруши сгради в комплекса на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (АОНППБ) в Източен Йерусалим, след като миналата година конфискува обекта - действие, което агенцията осъди като нарушение на международното право, предаде Ройтерс.

Обкръжени от израелски сили, булдозери разрушиха няколко големи сгради и други по-малки структури в комплекса на Агенцията, където някога са работили десетки нейни служители.

Агенцията, която е обвинена в пристрастност от Израел, не е използвала комплекса от началото на миналата година, след като Израел ѝ нареди да напусне всичките си помещения и да прекрати дейността си, отбелязва Ройтерс.

Говорителят на Агенцията Джонатан Фаулер заяви пред Ройтерс, че израелските сили са нахлули в комплекса около 7 часа сутринта (и българско време), изгонили охранителите и след това докарали булдозери, за да започнат да разрушават разположените там сгради.

"Това е безпрецедентна атака срещу АОНППБ и нейните помещения и представлява сериозно нарушение на международното право и привилегиите и имунитетите на Организацията на обединените нации“, заяви Фаулер.

Израелската полиция щурмува комплекса на палестинската агенция в Йерусалим

Бивши служители на агенцията заявиха, че разрушените днес сгради са били използвани за съхранение на помощи за Западния бряг и Газа.

През октомври 2024 г. израелският парламент прие закон, който забранява на агенцията да действа в страната и на официални представители на еврейската държава да имат контакти с нея.

Израел твърди, че някои служители на АОНППБ са били членове на палестинската войнствена групировка "Хамас" и са участвали в атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която загинаха около 1200 израелци и която доведе до войната на Израел срещу "Хамас", в която според властите в Газа са загинали над 71 000 палестинци.

Агенцията уволни няколко служители, но заяви, че Израел не е предоставил доказателства за всички обвинения срещу нейните служители.

В изявление израелското външно министерство заяви, че "комплексът не се ползва с никаква имунитет и изземването му от израелските власти е било извършено в съответствие с израелското и международното право".

Кметството на Израел в Йерусалим завзе  комплекса миналата година, като заяви, че АОНППБ не е платила данъци върху имуществото в размер на 11 милиона шекела (3,4 милиона долара), след като са били отправени многократни предупреждения и са били спазени всички необходими процедури.

От своя страна, агенцията твърди, че комплексът в Източен Йерусалим е останал собственост на ООН въпреки израелската забрана за дейността ѝ, както и че няма дългове към общината.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
