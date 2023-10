Антимюсюлманска атака в САЩ: Убиха 6-годишно дете, майка му е тежко ранена

Ш естгодишно момченце беше убито, а неговата 32 годишна майка е в тежко състояние след нападение срещу нея и детето ѝ , защото са палестинци, съобщава БНР.

Жената е напуснала Западния бряг и е дошла в САЩ преди 12 години с надеждата да потърси спасение. Шестгодишният ѝ син Уадеа е роден в САЩ.

An anti-Muslim terror attack took place in the US today when a man killed a 6-year old by stabbing him 26 times & yelling “You Muslims must die!”



Why is the FBI director ignoring this event & instead fearmongering about a hypothetical Hamas-inspired terror attack?



