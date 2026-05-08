Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

8 май 2026, 17:26
Източник: iStock/Getty Images

З амъкът Бран в Румъния, известен още като замъка на Дракула, бе купен от американския бизнесмен Джоел Уайншанкър, който отговаря за наследството на Елвис Пресли, предава Диджи24. Той е закупил от наследниците на румънската принцеса Иляна (най-малката дъщеря на румънския крал Фердинанд и на кралица Мария Единбургска – бел.ред.) мажоритарния дял в Bran Estate Management Company (CADB), която управлява замъка Бран в Брашов.

Веднага след придобиването е започнала и кампания за набиране на персонал в Румъния, който да се занимава с продажба на билети, координация на персонала, поддръжка, организация на събития, финансов отчет, развитие на екипа, включително екскурзоводи, търговски и административен персонал.

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис. Той управлява туризма, лицензирането и събитията, свързани с певеца от името на семейство Пресли. Уайншанкър е и основател и мажоритарен акционер на компанията Ad Populum - конгломерат, специализиран в развлекателни продукти, колекционерски предмети, костюми, игри и лайфстайл марки, който се разраства бързо през последните години чрез серия от придобивания. Американецът има интереси и във филмовата индустрия.

Замъкът Бран е една от най-посещаваните туристически атракции в Румъния. Разположен само на 30 километра от Брашов, той е известен като „Замъка на Дракула“ заради връзката си с романа на Брам Стокър. Построен е през 1377 г. като защитна крепост. През 1920 се превръща в резиденция на кралица Мария.

Източник: Мартина Ганчева/БТА    
Замък Бран Замъкът на Дракула Джоел Уайншанкър Румъния Придобиване Елвис Пресли
