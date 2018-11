Американският президент е обявил, че може да сключи сделка с Китай за търговията, информира Reuters.

Доналд Тръмп е заявил, че е постигнат значителен напредък, за да се преодолеят различията между двете страни, но е предупредил, че може да наложи и нови такси на китайските стоки.

“Китай много иска сделка“, е казал на репортерите Тръмп само часове след като неговия висш икономически съветник бе изразил загриженост за разговорите около евентуално търговско споразумение между САЩ и Китай. “Позициите ни все повече се сближават. Мисля, че ще направим сделката и това ще е много честна сделка за всички , ще е добра и за САЩ.”

USA: The US must avoid a new cold war with China • Martin Wolf • FT • Oct 31, 2018 https://t.co/ov8A3bvRVt pic.twitter.com/2JAYV9RVfK

Тръмп е казал, че ще разговаря с президента Си Дзинпин, когато в края на ноември двамата се срещнат на срещата на лидерите от Г20 в Буенос Айрес.

Неговата администрация настоява Пекин да промени политиките си за защита на интелектуалната собственост, технологичните трансфери, индустриалните субсидии и достъпа до вътрешния пазар, както и да предприеме мерки, за да се намали с 375 млрд. щатски долара търговският дефицит на САЩ с Китай.

USA: on the balance of hypocrisy and cynicism in America’s dealings with China • Hypocrisy distasteful, safer than amoral candor • Economist • Oct 2018 https://t.co/profiuPzqv pic.twitter.com/OeyomxlPzH