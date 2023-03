Фон дер Лайен призова за нова стратегия към Китай

"Китай се разпростира на всички континенти и световни институции, а амбициите му са още по-големи", заяви в Брюксел председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди пътуването си до Пекин заедно с френския президент Еманюел Макрон следващата седмица.

Европейският нюзрум (платформа за сътрудничество между 21 европейски информационни агенции) направи анализ.

"Изготвянето на европейска стратегия към Китай трябва да започне с трезва оценка на настоящите ни отношения и на стратегическите намерения на Китай", добави тя, като същевременно подчерта, че да не се ангажираме с Пекин не е "нито осъществимо, нито в интерес на Европа".

Фон дер Лайен се съсредоточи върху икономическите рискове за ЕС и как Европа трябва да реагира на тях.

Тя заяви, че 9% от износа на ЕС отива в Китай, докато повече от 20% от вноса идва от азиатската страна. Въпреки че този дисбаланс се увеличава, по-голямата част от търговията не представлява риск, каза тя. В някои области обаче има рискове за икономическата или националната сигурност, добави фон дер Лайен. В този случай отношенията трябва да бъдат балансирани. Според фон дер Лайен е необходимо да се гарантира, че икономическите отношения насърчават процъфтяването и на двете страни.

Въпреки това тя изтъкна и китайските политики на сплашване и принуждаване.

"Точно както Китай засилва военната си позиция, той засилва и политиките си на дезинформация и икономически и търговски натиск. Това е целенасочена политика, която цели да накара други държави да се съобразят и съгласят с нея", заяви Фон дер Лайен.

No to decoupling. The EU’s Ursula von der Leyen, who is scheduled to travel to Beijing next week, says “it's neither viable - nor in Europe’s interest - to decouple from China.” Scaling back risks is the better strategy, she says. 10/10https://t.co/jkJWLxoFoI