Нова израелска атака в Иран

И нформационна агенция Tasnim съобщава за нова израелска атака в град Тебриз, северозападно от Иран.

Израелската армия казва, че нейните изтребители са извършили серия от удари срещу иранския ракетен масив земя-земя.

Десетки пускови установки, места за съхранение на ракети земя-земя и други военни обекти бяха унищожени по време на операцията, казаха военните.

Видеоклипове, потвърдени от медията Al Jazeera, показват пожари, избухнали в западен Иран, след като Израел по-рано тази сутрин удари подземно съоръжение, съхраняващо балистични ракети в Керманшах, близо до границата с Ирак.

Израел е нанесъл удари по цели в градовете Шираз и Тебриз, както и в ядрения обект Натанц, в нова вълна от атаки, съобщиха иранските медии.

Иранските държавни медии потвърдиха новата израелска атака и споделиха изображения на голям облак дим, издигащ се след експлозия в северозападния град Тебриз.

Информационна агенция Tasnim каза, че летище Табриз в момента е под "тежка израелска атака".

Информационната агенция Fars каза, че Израел е ударил Тебриз, без да изясни повече, добавяйки, че около 10 обекта в провинция Източен Азербайджан са били атакувани.

