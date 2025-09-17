Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Американски сенатор отправи предупреждение към Унгария и Словакия заради покупките им на руска енергия

Ю лия Навална, съпругата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че тестове, проведени от чуждестранни лаборатории върху биологични проби, взети от съпруга й, показват, че той е бил отровен, предаде Reuters.

Навални, на 47 години, почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в руски затвор в Арктическия кръг, лишавайки опозицията от най-популярния си лидер.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

Юлия многократно обвинява Русия, че го е убила, обвинение, което Кремъл отхвърля като абсурдно.

Тя публикува видео в X, в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала.

„Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей беше убит. По-конкретно, той беше отровен“, каза Навална.

Тя поиска лабораториите да публикуват своите находки за това, което тя нарече „неудобната истина“. Тя не уточни каква отрова са открили лабораториите.

Миналата година Навална отхвърли информацията от руските следователи, че Навални е починал от „комбинация от заболявания“.

Американските разузнавателни агенции са установили, че президентът Владимир Путин не е наредил убийството на Навални, според Асошиейтед Прес и Уол Стрийт Джърнъл.