Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

„Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей беше убит. По-конкретно, той беше отровен“

17 септември 2025, 12:11
Ю лия Навална, съпругата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че тестове, проведени от чуждестранни лаборатории върху биологични проби, взети от съпруга й, показват, че той е бил отровен, предаде Reuters

(Във видеото: Излязоха първи откъси от мемоарите на Алексей Навални)

Навални, на 47 години, почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в руски затвор в Арктическия кръг, лишавайки опозицията от най-популярния си лидер.

Юлия многократно обвинява Русия, че го е убила, обвинение, което Кремъл отхвърля като абсурдно.

Тя публикува видео в X, в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала.

„Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей беше убит. По-конкретно, той беше отровен“, каза Навална.

Тя поиска лабораториите да публикуват своите находки за това, което тя нарече „неудобната истина“. Тя не уточни каква отрова са открили лабораториите.

Миналата година Навална отхвърли информацията от руските следователи, че Навални е починал от „комбинация от заболявания“.

Американските разузнавателни агенции са установили, че президентът Владимир Путин не е наредил убийството на Навални, според Асошиейтед Прес и Уол Стрийт Джърнъл.

Източник: Reuters    
Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 5 минути

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Любопитно Преди 11 минути

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 26 минути

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

Свят Преди 36 минути

"Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите.“

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 40 минути

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 45 минути

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 1 час

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 1 час

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

Снимката е архивна: На 4 юни резидентът на САЩ Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп дават вечеря в Winfield House за принц Чарлз, принц на Уелс, и Камила, херцогиня на Корнуол, по време на държавната им визита в Лондон, Англия

Тайната парти резиденция на Америка в Лондон: Къде отседна Тръмп

Свят Преди 1 час

Имението Winfield House: Лондонската крепост на САЩ с градина за хеликоптери

Снимката е илюстративна

Арестуваха пиян украинец, паркирал колата си на детска площадка в Несебър

България Преди 1 час

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а превозното средство е иззето от органите на реда

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Освободиха главния заподозрян за изчезването на Маделин Маккан

Свят Преди 1 час

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан е освободен от германски затвор

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Нови подробности за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт

Любопитно Преди 1 час

Добрев и Уайт за първи път бяха романтично свързани през 2020 г., но по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г.

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Протест и сблъсъци с полицията, евакуираха над 1000 туристи от Мачу Пикчу

Свят Преди 1 час

Демонстрацията се проведе в района на прочутия археологически обект в Перу

Чарли Кирк

Заподозреният за убийството на Чарли Кърк призна в скрита бележка

Свят Преди 2 часа

„Честно казано, надявах се да запазя това в тайна, докато умра от старост. Съжалявам, че те замесвам“

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

Хванаха шофьорка с 3,69 промила алкохол в Балчик

България Преди 2 часа

Тя е задържана за срок до 24 часа

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

Президентът Радев: Войната ни дава много нови уроци

България Преди 2 часа

Това заяви държавният глава по време на форум в София, посветен на съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността. Организатор е Посолството на Чехия в България

