Мъж изнасилил 136 мъже, упоявал ги, дадоха му доживотна присъда

Р ейнхард Синага беше осъден в Манчестър за 136 изнасилвания и общо 159 сексуални престъпления, съобщава Би Би Си.

Синага, който е на 36 години, бе описан от прокуратурата описа като "най-големият изнасилвач в историята на Великобритания". Според съда той е толкова опасен, че никога няма да настъпи момент, в който да е безопасно да излезе от затвора.

Мъжът беше осъден на доживотен затвор, с минимално изтърпяване на поне 30 години.

Решението на съда в Манчестър за първи път разкри самоличността на изнасилвача, който причаквал жертвите си пред нощни клубове.

Той е нападнал поне 190 души, като често снимал атаките с телефона си.

Рейнхард Синага е индонезиец по произход, във Великобритания е бил студент, като подготвял магистърска степен в Университета на Лийдс.

Нападателят упоявал жертвите си, предимно млади мъже, след което се гаврел с тях, докато са в безсъзнание.

В телефона на изнасилвача били открити стотици часове видеоклипове от нападенията.

Някои от жертвите му не знаели, че са изнасилени, докато не били разпознати във видеата и полицията не се свързала с тях.

Други жертви били идентифицирани по откраднати от изнасилвача предмети, като мобилни телефони, лични карти и часовници.

Синага използвал предимно упойващото вещество гамахидроксибутират (GHB) върху жертвите си.

Това е излязъл от употреба операционен анестетик, който изнасилвачите използват често, защото няма вкус и мирис.

Случаят с масовия изнасилвач във Великобритания повдигна въпроса, дали се прави достатъчно, за да бъде контролирано разпространението на медикамента.

