Голяма драма за Тръмп, съдия блокира балната му зала в Белия дом

Д нес федерален съдия блокира изграждането на огромната нова бална зала за 400 милиона долара на мястото на разрушеното Източно крило на Белия дом. Проектът е ключова инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Президентът на Съединените щати е управителят на Белия дом за бъдещите поколения. Той обаче не е собственикът!", написа съдия Ричард Леон, цитиран от Си Ен Ен.

Леон, който е назначен от бившия президент Джордж У. Буш, заяви, че отлага изпълнението на решението си с две седмици заради евентуално обжалване, но предупреди, че "всяко надземно строителство през следващите четиринадесет дни, което не е в съответствие" с неговото решение, "е изложено на риск да бъде премахнато в зависимост от изхода на това дело".

Според Леон, президентът Тръмп не е получил одобрение от Конгреса да предприеме смелия строителен проект.

"Докато Конгресът не благослови този проект чрез законово разрешение, строителството трябва да спре!“, подчерта съдията.

Президентът на САЩ отговори с пост в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Националният тръст за опазване на историческото наследство ме съди за бална зала, която ще бъде построена в рамките на бюджета, предсрочно, без разходи за данъкоплатците и ще бъде най-добрата сграда от този вид в света. След това ме съдят за реновирането на порутения и структурно нездрав бивш център "Кенеди", сега Център "Тръмп Кенеди", където всичко, което правя, е да ремонтирам, чистя, управлявам и "разкрасявам" една ужасно поддържана в продължение на много години сграда, но сграда с потенциално голямо значение. И все пак, Националният тръст за опазване на историческото наследство, радикално лява група от лунатици, чието финансиране беше спряно от Конгреса през 2005 г., не съди Федералния резерв за сграда, която е била унищожена, отвътре и отвън, от некомпетентен и вероятно корумпиран председател на Федералния резерв", заяви Тръмп.