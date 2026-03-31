Свят

Голяма драма за Тръмп, съдия блокира балната му зала в Белия дом

Според съдия Леон, президентът Тръмп не е получил одобрение от Конгреса

31 март 2026, 22:43
Източник: Getty Images

Д нес федерален съдия блокира изграждането на огромната нова бална зала за 400 милиона долара на мястото на разрушеното Източно крило на Белия дом. Проектът е ключова инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Президентът на Съединените щати е управителят на Белия дом за бъдещите поколения. Той обаче не е собственикът!", написа съдия Ричард Леон, цитиран от Си Ен Ен.

Тръмп ще построи нова бална зала в Белия дом за $200 млн

Леон, който е назначен от бившия президент Джордж У. Буш, заяви, че отлага изпълнението на решението си с две седмици заради евентуално обжалване, но предупреди, че "всяко надземно строителство през следващите четиринадесет дни, което не е в съответствие" с неговото решение, "е изложено на риск да бъде премахнато в зависимост от изхода на това дело".

Според Леон, президентът Тръмп не е получил одобрение от Конгреса да предприеме смелия строителен проект.

"Докато Конгресът не благослови този проект чрез законово разрешение, строителството трябва да спре!“, подчерта съдията.

Президентът на САЩ отговори с пост в социалната си мрежа Трут сошъл.

Източното крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)

"Националният тръст за опазване на историческото наследство ме съди за бална зала, която ще бъде построена в рамките на бюджета, предсрочно, без разходи за данъкоплатците и ще бъде най-добрата сграда от този вид в света. След това ме съдят за реновирането на порутения и структурно нездрав бивш център "Кенеди", сега Център "Тръмп Кенеди", където всичко, което правя, е да ремонтирам, чистя, управлявам и "разкрасявам" една ужасно поддържана в продължение на много години сграда, но сграда с потенциално голямо значение. И все пак, Националният тръст за опазване на историческото наследство, радикално лява група от лунатици, чието финансиране беше спряно от Конгреса през 2005 г., не съди Федералния резерв за сграда, която е била унищожена, отвътре и отвън, от некомпетентен и вероятно корумпиран председател на Федералния резерв", заяви Тръмп.

Източник: CNN    
Доналд Тръмп федерален съдия Ричард Леон
Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Йотова за Гюров в Украйна: Недопустимо нарушение

Президентът на Иран призна, че се преговаря за мир, скок на пазарите в САЩ

Президентът на Иран призна, че се преговаря за мир, скок на пазарите в САЩ

Голяма драма за Тръмп, съдия блокира балната му зала в Белия дом

Голяма драма за Тръмп, съдия блокира балната му зала в Белия дом

Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

Скандал в София, руска гимнастичка обърна гръб на флага на Украйна

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 17 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 17 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 17 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 16 часа
Младата инфуенсърка Симона напусна Hell’s Kitchen

Младата инфуенсърка Симона напусна Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 24 минути

Тя даде първото си интервю за подкаста “Кухнята след Ада”

Япония разположи първата си ракета с голям обсег

Япония разположи първата си ракета с голям обсег

Свят Преди 1 час

Япония смята Китай за основна заплаха за регионалната сигурност

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

Андрей Янкулов: Нарушенията на Сарафов са комплексни

България Преди 3 часа

По думите на служебния правосъден министър образуваното дисциплинарно производство е необходимост, а не атака

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

Експлозия в Русия, загинали и над 70 ранени, украински дронове в района

Свят Преди 4 часа

Операциите на местното летище са били ограничени малко преди това

ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

ООН предупреди Израел: Това е военно престъпление

Свят Преди 4 часа

Тюрк: Това е очевидно несъвместимо с международноправните задължения на Израел

ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

ЕС призова страните-членки да намалят потреблението на горива

Свят Преди 4 часа

Йоргенсен: Намираме се в ситуация, която може да се влоши

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Русия ни даде срок от 2 месеца да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 4 часа

Зеленски, посочи, че Кремъл е заявил, че тогава войната ще приключи

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

Как български момичета могат да станат „Посланик за един ден”

България Преди 5 часа

Инициативата е на Британското посолство в София

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Губи ли Тръмп войната в Иран?

Свят Преди 6 часа

Защо изглежда, че САЩ печелят битката, но губят войната?

<p>Записи разкриват как Лавров и Унгария борили санкциите</p>

„Обаждам се по молба на Алишер“: Изтекли записи разкриват как Лавров и Унгария са борили санкциите

Свят Преди 6 часа

Изтекли записи разкриват как руският външен министър Сергей Лавров е лобирал пред унгарския си колега Петер Сиярто за отмяна на европейски санкции, докато Будапеща редовно е предавала на Москва поверителна информация от закрити срещи на ЕС

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

ДПС алармира ОССЕ за полицейски натиск от служебната власт

България Преди 6 часа

Ръководството на партията заяви, че ще постави тази тема и на предстоящото извънредно заседание на НС

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

Тотото: Не работим в полза на частни интереси или за преминаване на БСТ в частни ръце

България Преди 6 часа

Такова обвинение отправи ден по-рано Министерството на младежта и спорта

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

Гърция вдига „Щитът на Ахил“ за 36 млрд. евро: Проектът ще пази и половин България

България Преди 6 часа

В новия епизод на "Телеграфно подкастът" международният редактор Иван Петрински коментира подробности за мащабния гръцки отбранителен проект „Щитът на Ахил“, който ще пази и половин България

<p>Цъфтящите вишни в Япония - магията, наречена сакура</p>

Кога ще разцъфнат японските вишни? Изкуственият интелект може да помогне за отговора

Свят Преди 6 часа

Експерти използват ИИ, за да анализират данни и хиляди снимки, събирани от граждани, с цел да прогнозират разцъфтяването на прочутите вишневи дървета, които са туристическа атракция

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Разкрития след ареста: Тайгър Уудс хълцал неконтролируемо, хапчета са открити в джоба му

Свят Преди 6 часа

Тайгър Уудс беше арестуван във Флорида след зрелищна катастрофа с висока скорост. В джоба му са открити силни опиоиди, а полицията съобщава за неадекватно състояние на голф легендата, въпреки че дрегерът за алкохол не е отчел нищо

Николай Михайлов

„Загубих своя герой“ – разтърсващите думи на Ники Михайлов

България Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

4 трика, с които ще подобрите качеството на съня си

Edna.bg

Време за почивка: Мирела Илиева се щракна на плажа в Лос Анджелис

Edna.bg

Гьокереш класира Швеция за Мондиал 2026

Gong.bg

Турция разби мечтите на Делова и Косово и ще играе на Мондиал 2026

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

Илияна Йотова: Споразумението с Украйна е неадекватно за служебен кабинет

Nova.bg