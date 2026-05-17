Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Д лъжностно лице от Сената на САЩ блокира в събота (местно време, б. ред.) средства за сигурност, които биха могли да бъдат използвани за планираната от президента Доналд Тръмп бална зала в Белия дом на стойност 400 милиона долара, предаде Ройтерс.

Решението на парламентарния секретар на Сената Елизабет Макдоноу поставя под въпрос усилията на републиканците да включат средства, свързани с проекта, в мащабен пакет от разходи на стойност 72 милиарда долара.

Администрацията на Тръмп търсеше финансиране чрез мерки за сигурност, свързани с бъдещата бална зала. Републиканците в Сената настояват за отпускането на 1 милиард долара за Тайните служби за подобрения в сигурността, включително за проекта в Белия дом.

Тръмп заяви, че самото строителство ще бъде финансирано от частни дарители. Според Белия дом новото съоръжение трябва да модернизира инфраструктурата, да засили сигурността и да намали зависимостта от временни конструкции при провеждането на официални събития.

Парламентарният секретар на Сената има правомощия да тълкува процедурните правила и да определя дали дадени разпоредби могат да бъдат включени в законодателството. Републиканците, които контролират Сената, все още могат да преработят текста в опит да получат одобрение.

Ако това не се случи, финансирането, свързано с балната зала, може да отпадне от законопроекта, който се очаква да бъде подложен на гласуване по партийна линия. Основната част от пакета е насочена към засилване на мерките за прилагане на имиграционното законодателство.

Републиканците използват специални бюджетни процедури, за да прокарат законопроекта без подкрепата на демократите. Демократите се противопоставят на финансирането на имиграционните политики на Тръмп без по-широки реформи в системата.

Демократите критикуват и проекта за бална зала като скъп и символичен разход в момент, когато американските домакинства са изправени пред високи разходи за живот и поскъпване на горивата.

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като заяви, че това ще бъде „най-красивата сграда от този вид в света“.

Републиканците от своя страна твърдят, че допълнителните средства за сигурност са необходими за защита на президента. Те се позовават на инцидент от април, при който въоръжен мъж се е опитал да проникне на официална гала вечеря във Вашингтон, на която е присъствал Тръмп.

Според администрацията балната зала трябва да бъде завършена около септември 2028 г., в края на втория президентски мандат на Тръмп.

Миналата година Тръмп разпореди събарянето на източното крило на Белия дом, построено първоначално през 1902 г. по време на президентството на Теодор Рузвелт и разширено през 40-те години по време на мандата на Франклин Рузвелт, за да бъде освободено място за новото съоръжение.

Националният тръст за опазване на историческото наследство заведе дело срещу проекта с аргумента, че президентът и Службата за националните паркове нямат правомощия да разрушават историческа сграда или да изграждат ново мащабно съоръжение без изрично одобрение от Конгреса.

През април американски апелативен съд разреши строителството да продължи, след като по-рано беше издадена временна заповед за спиране на проекта.