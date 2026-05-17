Свят

Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като заяви, че това ще бъде „най-красивата сграда от този вид в света“

17 май 2026, 09:06
Сенатът удари спирачка на проекта на Тръмп за нова бална зала в Белия дом
Източник: БТА

Д лъжностно лице от Сената на САЩ блокира в събота (местно време, б. ред.) средства за сигурност, които биха могли да бъдат използвани за планираната от президента Доналд Тръмп бална зала в Белия дом на стойност 400 милиона долара, предаде  Ройтерс.

Решението на парламентарния секретар на Сената Елизабет Макдоноу поставя под въпрос усилията на републиканците да включат средства, свързани с проекта, в мащабен пакет от разходи на стойност 72 милиарда долара.

Администрацията на Тръмп търсеше финансиране чрез мерки за сигурност, свързани с бъдещата бална зала. Републиканците в Сената настояват за отпускането на 1 милиард долара за Тайните служби за подобрения в сигурността, включително за проекта в Белия дом.

Тръмп заяви, че самото строителство ще бъде финансирано от частни дарители. Според Белия дом новото съоръжение трябва да модернизира инфраструктурата, да засили сигурността и да намали зависимостта от временни конструкции при провеждането на официални събития.

Парламентарният секретар на Сената има правомощия да тълкува процедурните правила и да определя дали дадени разпоредби могат да бъдат включени в законодателството. Републиканците, които контролират Сената, все още могат да преработят текста в опит да получат одобрение.

Ако това не се случи, финансирането, свързано с балната зала, може да отпадне от законопроекта, който се очаква да бъде подложен на гласуване по партийна линия. Основната част от пакета е насочена към засилване на мерките за прилагане на имиграционното законодателство.

Републиканците използват специални бюджетни процедури, за да прокарат законопроекта без подкрепата на демократите. Демократите се противопоставят на финансирането на имиграционните политики на Тръмп без по-широки реформи в системата.

Демократите критикуват и проекта за бална зала като скъп и символичен разход в момент, когато американските домакинства са изправени пред високи разходи за живот и поскъпване на горивата.

Тръмп защити проекта в социалните мрежи, като заяви, че това ще бъде „най-красивата сграда от този вид в света“.

Републиканците от своя страна твърдят, че допълнителните средства за сигурност са необходими за защита на президента. Те се позовават на инцидент от април, при който въоръжен мъж се е опитал да проникне на официална гала вечеря във Вашингтон, на която е присъствал Тръмп.

Според администрацията балната зала трябва да бъде завършена около септември 2028 г., в края на втория президентски мандат на Тръмп.

Миналата година Тръмп разпореди събарянето на източното крило на Белия дом, построено първоначално през 1902 г. по време на президентството на Теодор Рузвелт и разширено през 40-те години по време на мандата на Франклин Рузвелт, за да бъде освободено място за новото съоръжение.

Националният тръст за опазване на историческото наследство заведе дело срещу проекта с аргумента, че президентът и Службата за националните паркове нямат правомощия да разрушават историческа сграда или да изграждат ново мащабно съоръжение без изрично одобрение от Конгреса.

През април американски апелативен съд разреши строителството да продължи, след като по-рано беше издадена временна заповед за спиране на проекта.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Сенат на САЩ Доналд Тръмп Бална зала Белия дом Финансиране за сигурност Парламентарен секретар на Сената Републиканци Демократи Имиграционни политики Законодателен процес Историческо наследство
Последвайте ни

По темата

"Евровизия" идва в София! DARA донесе първа победа за България

"БлагоДара": Вълна от звездни поздравления след триумфа на DARA на "Евровизия"

"Мечтите се сбъдват": Първата учителка на DARA след победата ѝ на "Евровизия"

Нощна атака с дронове разтърси Москва, жертви и разрушения в региона

Нощна атака с дронове разтърси Москва, жертви и разрушения в региона

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

За пръв път в историята: VW пусна електрически GTI

carmarket.bg
<p>„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026</p>
Ексклузивно

„О, Боже мой!“: Исторически триумф за DARA, България спечели „Евровизия“ 2026

Преди 7 часа
Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала
Ексклузивно

Страхотен успех на Евровизия: България грабна престижна награда часове преди финала

Преди 12 часа
Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“
Ексклузивно

Дара взриви сцената на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Преди 9 часа
Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“
Ексклузивно

Големият финал започна! Дара влиза в битка за триумф на „Евровизия 2026“

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Отговорите, които всеки родител търси: Събитието на „Ох, на мама“ в НДК не спира да изненадва и днес

Любопитно Преди 22 минути

След силния старт вчера, вторият ден предлага срещи с нови лектори и напълно свободен достъп до мащабната експо зона в зала 8 на НДК

<p>Цените на оръжията в Европа скочиха</p>

Естония: Цените на оръжията в Европа скочиха с до 60% за две години

Свят Преди 43 минути

Рязкото поскъпване на оръжията и военната техника усложнява плановете на НАТО за увеличаване на отбранителните разходи, каза Хано Певкур

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Експерт разкри тайните на Клеопатра за здраве и подмладяване

Любопитно Преди 2 часа

Завръщането към древните ритуали за сън и светлина е ключът към здравето и активния живот през 2026 г., смятат експерти

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Не само вкусно, но и здравословно: Рецепта за десерт за подобряване на чревната функция

Любопитно Преди 2 часа

Отлично насища с фибри, което е много полезно за стомашно-чревния тракт

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Не само кафето: 5 храни и напитки, които ви пречат да спите

Любопитно Преди 2 часа

Лошият сън често се крие в чинията ни. Експерти предупреждават, че някои на пръв поглед безобидни продукти блокират естествените механизми на тялото за почивка. Разберете кои храни и напитки трябва да избягвате вечер, за да си осигурите пълноценна нощ

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Стафидите не са само за кифлички: Как те поддържат сърцето и кръвоносните съдове

Любопитно Преди 2 часа

Не бива обаче да прекалявате с тях – стафидите са с високо съдържание на калории и захар

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

Вятър, облаци и гръмотевици: Жълт код за проливни дъждове в части от България

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат от 14° до 22°

,

Роботът Робърт превзе „Витошка” с танца на „Бангаранга”

Любопитно Преди 10 часа

Подкрепата за DARA преди големия финал на „Евровизия” дойде и от света на технологиите

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Кола се вряза в пешеходци в Модена, има пострадали

Свят Преди 11 часа

Шофьорът е излязъл от разбилата се кола и е побягнал, като по пътя си е намушкал минувач, който се опитал да го спре

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Историческа визита: Папа Лъв XIV предприема първо държавно посещение във Франция от 18 години

Свят Преди 11 часа

Това ще бъде първото официално държавно посещение на папа във Франция след визитата на Бенедикт XVI през септември 2008 г.

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Самолет е излязъл от пистата на летището в хърватския град Сплит, няма пострадали

Свят Преди 11 часа

Пътниците и екипажът са били безопасно евакуирани от самолета и няма пострадали сред тях

,

"Това е повече от Оскар": Удостоиха Джон Траволта с почетната награда „Златна палма“ в Кан

Любопитно Преди 11 часа

„Не мога да повярвам. Това е последното, което съм очаквал“, сподели звездата

,

Хиляди протестираха във Виена срещу участието на Израел в Евровизия

Свят Преди 12 часа

Протестиращите обвиниха организаторите на Евровизия в лицемерие за това, че са позволили на Израел да участва, след като Русия бе отстранена през 2022 г. заради инвазията в Украйна

,

Тайван: Kупуването на оръжие от Съединените щати е гаранция за стабилност в региона

Свят Преди 12 часа

Китайският президент настоя, че островната страна може да е повод за директна конфронтация

,

Лекарка предизвика смъртоносна катастрофа заради високите си токчета

Свят Преди 13 часа

Мнозина твърдят, че лекарката е загубила контрол над колата и е причинила катастрофата заради неудобните си обувки

,

Къде българите в чужбина могат да гледат финала на Евровизия 2026

Любопитно Преди 13 часа

На финала в събота DARA излиза на сцената под №12 с хита си „Bangaranga“. Поради лицензионни изисквания БНТ ще излъчва шоуто само у нас, но българите в чужбина могат да гледат онлайн в YouTube и да подкрепят страната ни чрез SMS или сайта на конкурса

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Жеги, суша, слана и мраз: каква е прогнозата за земеделците у нас

sinoptik.bg
1

Какво да очакваме от феномена "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Да отглеждаш с любов и знание: Форумът на „Ох, на мама“ с нови вълнуващи срещи в НДК

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 май, неделя

Edna.bg

Байерн отпразнува титлата в Германия

Gong.bg

Стоилов: Имахме добър сезон, сега е време за правилни анализи и решения

Gong.bg

DARA пред световните медии: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Бангаранга”! (ВИДЕО)

Nova.bg

Ще вали ли по време на абитуриентските балове

Nova.bg