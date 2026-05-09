9 май в Русия: Денят на победата - история, традиции и символи на народната памет

Основният празник на страната обединява милиони хора - от парадите на Червения площад до "Безсмъртния полк" по улиците на всеки град

9 май 2026, 06:49
Източник: БТА

Д енят на победата (9 май) обединява милиони хора в Русия, от тържествените военни паради на Червения площад до масовите шествия „Безсмъртният полк“ в градовете в цялата страна. За Русия това не е просто празник, а основна държавна дата на памет, която съчетава почитта към загиналите във Великата отечествена война, в която загиват около 27 милиона съветски граждани, с гордостта от победата през 1945 г. и предаването на историческата памет между поколенията.

  1. 27 милиона загинали в Съветския съюз
  2. 1945 година на подписване на капитулацията
  3. 12 милиона участници в акцията "Безсмъртен полк"
  4. години традиция на парада от 1945 г.
  • Исторически канон: подписването на капитулацията и първият Парад на победата

На 8 май 1945 г. в 22:43 часа централноевропейско време в берлинското предградие Карлсхорст е подписан Актът за безусловна капитулация на Германия. В Москва вече е 9 май. Тази дата се превръща в деня на основния триумф. Същата вечер Сталин подписва указ на върховния главнокомандващ за честването на Деня на победата.

Кулминацията е първият Парад на победата на Червения площад на 24 юни 1945 г. Тогава съставни полкове от фронтовете преминават по калдъръма, а в края на парада двеста войници хвърлят знамената на победените нацистки дивизии в подножието на Мавзолея.

След това парадите се превръщат в неизменна традиция. От 1945 до 2025 г. основните военни церемонии се провеждат десетки пъти, като достигат своя връх в юбилейните години.

  • Парадът на Червения площад и в руските градове

Символът на 9 май остава военният парад. Централното събитие се провежда на Червения площад, където преминават формирования на Сухопътните войски, Военновъздушните космически сили, Военноморския флот, въздушно-десантните войски и ракетните части под командването на министъра на отбраната.

Противовъздушните части демонстрират най-новите системи, а парадът завършва с полет на авиационните групи "Руски витязи" и "Стрижи".

След 1995 г. парадите стават редовни. Днес те се организират във всички градове, където има военни части, от Калининград до Владивосток. В Санкт Петербург парадът се провежда на Дворцовия площад, а отделно тържествено шествие е посветено на оцелелите от блокадата.

Традиционното шествие на 9 май включва не само военна техника. През последните години към парада се присъединяват "Безсмъртният полк", кадети, военни оркестри, а вечерта завършва с празнични фойерверки в много градове.

  • Минута мълчание и поднасяне на цветя

Точно в 12:00 часа московско време Русия спира. Обявява се минута мълчание в памет на загиналите войници и цивилни жертви на войната. Властите и гражданите поднасят цветя на мемориали.

Основното място за поклонение е Гробът на незнайния войн в Александровската градина край Кремълската стена. Вечният огън там се превръща в символ на непрекъсващата памет.

Ветераните, които всяка година стават все по-малко, са обект на специално внимание: ученици им подаряват карамфили, а доброволци им помагат да стигнат до празничните събития. В големите градове центърът често е временно затворен, а на открити площи се организира "войнишка каша", където всички могат да опитат традиционна храна от полевата кухня.

  • "Безсмъртният полк" - от гражданска инициатива до национално движение

Най-емоционалната традиция от последните две десетилетия е "Безсмъртният полк". През 2026 г. това шествие, възникнало като местна инициатива в Томск, се превръща в национален феномен.

Милиони хора излизат по улиците с портрети на свои роднини, фронтови войници, партизани, работници от тила и оцелели от блокадата. Целта е да се покаже, че войната е засегнала всяко семейство и че имената на героите не са забравени.

  • Георгиевската лента и други символи

9 май е немислим без Георгиевската лента, двуцветен оранжево-черен символ, който се носи на гърдите, чантите или автомобилните антени. Акцията започва през 2005 г. и се утвърждава като знак на почит към победителите във войната.

По улиците се появяват плакати с надпис "Благодаря ти, дядо за победата!", а учениците подготвят театрални постановки, посветени на ключови битки. В много паркове се организират интерактивни изложби на военна техника.

  • Регионални особености и паметта за блокадата

Денят на победата се отбелязва във всички региони, но на някои места има специфични акценти.

Във Волгоград (бивш Сталинград) празникът се свързва с почитането на защитниците на града. В Санкт Петербург, наред с деня за пълното освобождение на Ленинград от блокадата, 9 май също е свещена дата, оцелелите от блокадата се събират на Пискарьовското мемориално гробище.

В Далечния изток парадните формирования понякога се провеждат на кораби от Тихоокеанския флот.

  • Празник у дома

На семейно ниво 9 май остава домашен празник. Слагат се трапези, звучат песни от войната, "Денят на победата" на Лев Лещенко, "Катюша", "Свещена война". Децата рисуват картички с червени карамфили, а вечерта цялата страна гледа празничните фойерверки.

  • Памет, която не избледнява

За Русия 9 май е ден, в който държавата и обществото се обединяват. Независимо от политическите обстоятелства, Денят на победата остава неизменен. Той напомня за цената на мира, за героизма на съветските народи и за дълга към загиналите.

Този празник не избледнява с времето, напротив, всяка година той придобива нова дълбочина и включва все повече семейни истории.

Островът фантом: Мистерията на Бермеха и изчезналите 22 милиарда барела петрол

Любопитно Преди 1 час

През 1997 г. испански изследователски кораб се отправя да потвърди съществуването на острова, но не открива нито следа от него

DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

Любопитно Преди 9 часа

Като част от изпълнението на DARA с песента “Bangaranga” зрителите ще видят пищни, богати и запомнящи се хореография и сценография, които вплитат вековните ни традиции в кукерството, както и дълбока символика за неспирната борба между доброто и злото

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Свят Преди 10 часа

В публикация в социалните мрежи Тръмп изрази надежда, че това ще е „началото на края на много дълга, смъртоносна и трудно разрешима война"

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 10 часа

Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател

Министерски съвет

Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

България Преди 11 часа

Поста началник на политическия кабинет на премиера поема Николай Копринков

<p>Бъз Олдрин описва &bdquo;необичайни явления&ldquo; по време на мисията до Луната през 1969 г.</p>

Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Свят Преди 11 часа

Ново разсекретени документи на Пентагона разкриват свидетелства на легендарния астронавт Бъз Олдрин за необясними светлини и обекти по време на историческата мисия „Аполо 11“. Данните хвърлят нова светлина върху десетилетните спекулации за НЛО

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

България Преди 12 часа

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Свят Преди 12 часа

Според един от източниците морският дрон е бил зареден с експлозиви, въпреки че гръцката армия не потвърждава информацията

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

България Преди 12 часа

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

България Преди 12 часа

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Свят Преди 12 часа

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

Свят Преди 13 часа

От нископрофилен кардинал до една от най-влиятелните личности в света – първата година на Лъв XIV във Ватикана пренареди пластовете в Католическата църква, сблъска се челно с Белия дом и донесе „ефекта на Лъв“ сред младото поколение

<p>Ивелина Банялиева стана първият български общински съветник във Великобритания</p>

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

България Преди 13 часа

Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

България Преди 14 часа

Времето на победителя е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания)

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Американски филмов магнат купи замъка на Дракула в Брашов

Свят Преди 14 часа

Джоел Уайншанкър е известен като администратор на Грейсланд - домът на Елвис Пресли в Мемфис

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Испания идентифицира предполагаем случай на хантавирус в Аликанте

Свят Преди 15 часа

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб "Хондиус", където се е заразил с вируса

