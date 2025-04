Починала е обвинителката на принц Андрю - Вирджиния Джуфре

В ирджиния Джуфре - жената, която обвини британският принц Андрю, че я е малтретирал, когато е била тийнейджърка, е починала, съобщи семейството ѝ.

"С дълбока скръб ви информираме, че Вирджиния си отиде снощи във фермата си в Западна Австралия", гласи изявление на семейството, цитирано от NBC News.

