5,7 по Рихтер разлюля Индонезия

З еметресение с магнитуд 5,7 беше регистрирано в морето Саву край бреговете на Индонезия. Това съобщиха от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Епицентърът на бедствието е на 85 км югоизточно от град Енде с население около 77 000 души.

Earthquake measuring 6.0 on Richter scale strike off Indonesia's province of East Java without triggering tsunami https://t.co/yCAxVd4APQ pic.twitter.com/fxJHVj9YkV