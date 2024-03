Земетресение разлюля Гърция

З еметресение с магнитуд 4,7 по Рихтер е регистрирано на територията на Гърция рано тази сутрин, съобщават от Европейския сеизмологичен център.

Според информацията епицентърът е бил на 55,2 км западно от Керкира, на дълбочина от 10 км.

Трусът е усетен и в Албания.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.7 || 23 km S of #Othonoí (#Greece) || 3 min ago (local time 07:20:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/XKqnMyfrme