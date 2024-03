5 по Рихтер разлюля Италия

З еметресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер разтърси Североизточна Италия.

Трусът е усетен и в района на Удине.

Дълбочината е била 10 км. Трусът е бил усетен точно в 22:19 часа местно време.

EARTHQUAKE IN ITALY🇮🇹



The earthquake with magnitude 5.0 has happened in the north of Italy at 00:19 Moscow time. The origin was at the depth of 10 km. Epicenter was located 13 km from the city of Tolmedzo. The earth tremors were felt in Italy, in Slovenia and in Austria😱 pic.twitter.com/gsQwQWYd3w