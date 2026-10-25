Масови безредици в Барселона: 100 арестувани след погроми и пожари

О бщо 100 души са арестувани в Барселона в събота, след като участници в антисистемен протест разграбиха магазини и подпалиха обекти от публичната инфраструктура около централния площад „Каталуня“. Това съобщи Reuters.

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Министърът на вътрешните работи на Каталуния Нурия Парлон заяви, че около 25% от задържаните са непълнолетни. По думите ѝ са възникнали над 30 пожара, а 14 магазина са били обект на вандализъм в района, популярен както сред туристите, така и сред местните жители.

Демонстрацията във втория по големина град в Испания беше организирана чрез публикации в социалните мрежи под призиви за „движение срещу системата“. Част от лозунгите напомняха тези, използвани при протестите на ученици във Франция през последните седмици.

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Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват хора, блокирани в магазини, сред които и универсалният магазин „Корте Инглес“. Ролетните щори на търговските обекти са били спуснати в опит да се предотврати разграбването им.

Други записи показват демонстранти с качулки, които чупят витрини и бягат със стоки. В някои случаи действията им са били насърчавани от потребители, наблюдаващи случващото се онлайн.

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Кметът на Барселона Жауме Колбони заяви, че вандализмът в града „няма да остане ненаказан“. Той предупреди, че ще има правни последици и за настойниците на непълнолетните, замесени в безредиците.