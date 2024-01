„20 минути ужас“: Япония успешно кацна на Луната

С лед сковаващи "20 минути ужас" космическият апарат SLIM (Smart Lander for Investigation Moon) на Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) успешно кацна на Луната.

Така Япония официално стана петата страна, кацнала на Луната, след САЩ, Русия, Китай и Индия.

Япония влезе в историята като стана петата държава, която успешно каца на Луната, съобщават Sky News, които проследиха на живо мисията.

Роботът започна своята операция по "докосване", след като главният двигател бе на 100% и проследи планираната траектория, разкриха актуализациите на живо по-рано.

Днешното изстрелване развълнува хората по целия свят, особено журналистката Кейт Арклес Грей.

🇯🇵JAPAN’S MOON LANDING



Today, Japan joins only 5 other countries to touch down on the moon.



Japan’s “Moon Sniper” embarked on a landmark mission, aiming to mark the nation as the third this century to achieve a lunar landing.



Japan Aerospace Exploration Agency’s SLIM (Smart… pic.twitter.com/SUk41zWtUt