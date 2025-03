18-годишен нападна фатално мъж в Мелбърн

П олицията на австралийския щат Виктория съобщи днес, че на 18-годишен тийнейджър е повдигнато обвинение в убийство след фатално намушкване в Линдхърст, квартал на Мелбърн, предаде Синхуа.

Обвиняемият е бил арестуван заедно с още един младеж, на 17 години, в друг квартал на Мелбърн - Давтън.

An 18-year-old man has been charged with #Murder after an alleged fatal stabbing in Melbourne's south-east last week.#MaleViolence



