Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му

При претърсване в жилището на мъжа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари

24 ноември 2025, 15:08
Мъж и тийнейджърка нападнаха и ограбиха сирийски гражданин, опряха нож в гърлото му
Източник: IStock

С лужители на Първо РУ задържаха двама извършители на грабеж, осъществен на територията на столицата. На 21 ноември около 18:30 часа в районното управление постъпил сигнал от 28-годишен сирийски гражданин, който съобщил, че по-рано през деня е бил нападнат и ограбен.

По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до кв. „Лозенец“, автомобилът преминал през кв. „Христо Ботев“, където водачът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му отнел около 2000 лева, а след това заедно с водача му нанесъл побой извън таксито.

22-годишен нападнал с нож таксиметров шофьор в опит да го обере

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

"Ще ти потроша колата": Арестуваха рецидивист, обрал таксиметров шофьор

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура. Шофьорът на таксиметровия автомобил е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа, а на 15-годишния е определена мярка „задържане под стража“ за срок до 48 часа.

Работата по случая продължава.

Източник: БГНЕС    
Грабеж Нападение Таксиметров шофьор София Полиция Задържани Разследване Нож Прокуратура Досъдебно производство
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
