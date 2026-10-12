14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

Ф ренската полиция задържа 14-годишен ученик, заподозрян, че е открил стрелба в училище и е ранил директора и още един служител, предаде Асошиейтед прес.
Подобни инциденти са рядкост във Франция.
Момче с пушка и две гранати стреля във френско училище
Полицията в южния департамент Буш дю Рон съобщи, че мотивите на заподозрения засега са неизвестни.
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При задържането си 14-годишното момче е носело огнестрелно оръжие. Според полицията двамата служители са били ранени с боеприпаси за гладкоцевна пушка 12-и калибър.