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14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа

Директорът и още един служител са пострадали, а заподозреният е задържан с огнестрелно оръжие

12 октомври 2026, 14:22
14-годишен с пушка откри огън в училище във Франция, полицията го задържа
Източник: iStock

Ф ренската полиция задържа 14-годишен ученик, заподозрян, че е открил стрелба в училище и е ранил директора и още един служител, предаде Асошиейтед прес.

Подобни инциденти са рядкост във Франция.

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Полицията в южния департамент Буш дю Рон съобщи, че мотивите на заподозрения засега са неизвестни.

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При задържането си 14-годишното момче е носело огнестрелно оръжие. Според полицията двамата служители са били ранени с боеприпаси за гладкоцевна пушка 12-и калибър.

Източник: БТА, Боряна Михайлова    
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