Логиката и стратегията изпращат едно от племената в Резиденцията в “Игри на волята”

Б езкомпромисна битка ще разпредели Вулканите, Ураганите и Вулканите в териториите на екстремното приключение “Игри на волята”. Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA отборите ще трябва да разчитат на бърза мисъл и отлично подредена стратегия, за да се доберат до най-желаната локация - Резиденцията.

Източник: NOVA

След неправилното предположение за победител в звездния сблъсък в събота, Зелените ще стартират съревнованието последни, а дори най-малката грешка може да им осигури седмица на лишения в Стопанството или Изолатора.

Източник: NOVA

Преди сблъсъка на Арената предстоят изпитания и в отношенията между участниците в трите отбора. Лоялността на актьора Йордан към водещата коалиция в Стопанството ще бъде поставена под сериозен въпрос, а изборът на капитан и в трите лагера отново ще предизвика напрежение.

Източник: NOVA

Кой ще заслужи ключа към Резиденцията и кой ще попадне в Изолатора, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.