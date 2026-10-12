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Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla

Четиригодишната Азур излезе на преден план по време на онлайн събитие на Tesla, плезейки се пред камерата. Игривият момент се случи само броени дни след като майка ѝ Шивон Зилис официално потвърди края на връзката си с технологичния милиардер

Стела Христова Стела Христова

12 октомври 2026, 14:49
Закачлив момент: Дъщерята на Илон Мъск прекъсна живото му включване пред фенове на Tesla
Източник: Getty

Ч етиригодишната дъщеря на Илон Мъск, Азур, привлече вниманието по време на излъчване на живо, малко след като майка ѝ обяви тяхната раздяла.

Малкото момиченце се присъедини към баща си по време на включването му във видео събитието X Takeover, дни след като майка ѝ Шивон Зилис разкри, че двамата вече не са заедно, пише HELLO!

Илон Мъск се оказа в опит да задържи вниманието върху себе си, когато четиригодишната му дъщеря Азур се появи в последната му видео изява и направи пакостлива гримаса пред камерата.

На кадрите се вижда как детето показва език до усмихнатия си баща, а лицата им изпълват гигантския екран пред публиката.

Закачливият момент се случи по време на видеовръзката на Мъск за събитието X Takeover в Остин, Тексас. Организаторите потвърдиха, че то се е провело в централата на Tesla – Гига Тексас.

  • Азур се присъединява към Илон Мъск по време на излъчването на живо

Мъск тъкмо обсъждаше разработването на новия Tesla Roadster, когато дъщеря му го прекъсна.

Когато тя се приближи, той се обърна от камерата и каза: „Хей, хора, мисля, че трябва да приключвам.“

След това Азур се появи на целия екран, предизвиквайки овации от публиката, а Мъск се засмя и нарече зрителите „поддръжници на Tesla“.

Това бе един наистина успешен момент за разведряване на атмосферата: Азур стои до баща си, облечена в черна тениска, докато Мъск се усмихва широко зад нея.

Под екрана двама от водещите останаха да седят на сцената, докато човек от публиката насочваше телефона си към дисплея. С игривото си изражение Азур се превърна в една от основните атракции на събитието.

  • Коя е дъщерята на Илон Мъск и Шивон Зилис – Азур?

Азур е едно от четирите деца, които Мъск има от топ мениджърката в технологичния сектор Шивон Зилис. Тя и нейният брат близнак Страйдър са родени през ноември 2021 г., което означава, че следващия месец ще отпразнуват петия си рожден ден. Двамата имат още по-малка сестра Аркадия и брат Селдън Ликург.

Зилис е работила като изпълнителен директор в Neuralink – компанията за мозъчни импланти, съоснована от Мъск.

  • Шивон Зилис обяви раздялата си с Илон Мъск

Появата на Азур на екрана се случи осем дни след като Зилис потвърди раздялата си с Мъск в публикация в платформата X от 2 октомври.

В дълго изявление, публикувано в X, придружено от последните им текстови съобщения, тя написа, че е „трудно да преминеш от това да си влюбен към това да се откажеш само за една седмица без предупреждение, но понякога животът е такъв“.

Топ мениджърката, чийто туит дойде в отговор на автоматизиран профил, че Мъск е спрял да я следва, сподели, че времето, прекарано с него, я е направило „изключително благодарна за нашите деца – те правят всеки мой ден най-добрия“. Тя добави още: „Надявам се и се моля той и аз да бъдем страхотни приятели и съродители.“

По-голямата част от изявлението ѝ разкрива как тя е повлияла на живота на Мъск: „Щастлива съм, че успях да покажа на Илон какво е чувството да бъдеш дълбоко разбран, обгрижван и обичан с мир, стабилност и нежност.“

„Като се има предвид бурното му минало, често измъчваната му душа и колко силно се бори за човечеството, исках той да усети най-дълбоката и стабилна форма на любов, която този свят може да даде. Сърцето ми е пълно със знанието, че успях да направя това, и се надявам, че то ще остави трайна добра следа.“, добавя тя.

Редактор: Стела Христова
Илон Мъск Азур Шивон Зилис Раздяла Tesla X Takeover Излъчване на живо Семейство
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